Mandić: Vučić se nije miješao u formiranje Vlade Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se miješao u formiranje Vlade Crne Gore niti je vršio pritisak na bilo koga, već je uporedio stanje u Sjevernoj Makedoniji sa dešavanjima u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić.

Upitan da prokomentariše izjavu Vučića da se 30 odsto Srba u Crnoj Gori ništa ne pita, vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković rekao je da to nije prvi put da se Vučič miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore i da želi da napravi pritisak na mandatara Milojka Spajića ne bi li koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG) uveo u vlast.

Mandić je u izjavi naveo da djeluje tragikomično kada DPS brine o interesima bilo kojeg naroda u Crnoj Gori.

„Oni su sprovodili najgoru antisrpsku politiku i takva diskriminacija nije zabilježena u poslednje tri decenije u Evropi“, kazao je Mandić.

On je ocijenio da se Vučić nije miješao u formiranje Vlade Crne Gore niti je vršio pritisak na bilo koga.

„Već je vrlo precizno uporedio stanje u Sjevernoj Makedoniji, gdje Albanci drže skoro sve poluge moći, sa dešavanjima u Crnoj Gori, u kojoj se problematizuje i sami ulazak predstavnika Srba u Vladu“, naveo je Mandić.

Kako je rekao, procenat Srba u Crnoj Gori je mnogo veći od procenta Albanaca u Sjevernoj Makedoniji.

„Bilo bi pošteno da su današnju konferenciju „o miješanju u unutrašnje stvari Crne Gore” posvetili, na primjer, ambasadoru Slovačke, koji je sebi dao za pravo da sastavlja novu Vladu, dok Vučić nijednom nije kazao kako treba da izgleda Vlada nego je saopštio kako se primjenjuju različiti aršini prema Albancima u Sjevernoj Makedoniji i Srbima u Crnoj Gori“, naveo je Mandić.

Koalicija ZBCG je, kako je kazao, jedan od pobjednika izbora 11. juna.

„I na jednoj strani smo mi i ostali koji su porazili DPS, a na drugoj strani su isti taj DPS i svi oni koji su i na predsjedničkim izborima podržali Mila Đukanovića i koji su i tokom kampanje za parlamentarne izbore imali stav da će zajedno formirati vlast“, dodao je Mandić.

On je naveo da građani dobro znaju ko se konstantno miješa u formiranje vlasti u Crnoj Gori.

Mandić je rekao da nijesu uzalud tokom kampanje pominjali ambasade koje, kako je kazao, gotovo svakodnevno vrše pritisak na političke subjekte u Crnoj Gori.

„Nedavno smo u Tetovu gledali doček Aljbina Kurtija, koji je tom prilikom proglašen svealbanskim premijerom i nijesmo čuli da su se oglasili iz bilo koje ambasade, čak ni iz Slovačke“, naveo je Mandić.

On je rekao da je koalicija ZBCG jedan od pobjednika na izborima i da žele da pregovaraju sa kolegama koji su takođe učestvovali u pobjedi nad bivšim režimom.

Mandić je kazao da zato sa velikom zainteresovanošću čekaju nastavak razgovora sa Spajićem kako bi, uz poštovanje demokratskih principa i bez bilo kakvih uplitanja sa strane, dogovorili novu Vladu za koju se, kako je naveo, jasno na izborima izjasnila Crna Gora.

„Ako ima dobre namjere, ništa nam neće biti teško, jer je svima dobro poznata narodna volja“, poručio je Mandić.

