Mandić uputio saučešće povodom tragedije u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić uputio je rukovodstvu Srbije telegram saučešća povodom požara koji se dogodio u staračkom domu u beogradskoj opštini Barajevo, u kojem je poginulo osam osoba.

Mandić je telegram uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru Milošu Vučeviću i predsjednici Narodne skupštine Srbije Ani Brnabić.

„Naše misli su sa porodicama stradalih u ovom teškom trenutku“, naveo je Mandić.

On je svim povrijeđenima poželio brz i potpun oporavak.

