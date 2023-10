Mandić: Učiniću sve da dođe do neophodnih imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da će uraditi sve što je u njegovoj nadležnosti da uskoro budu izabrani vrhovni državni tužilac, sudija Ustavnog suda i nedostajući članovi Sudskog savjeta.

On je, nakon polaganja zakletve u Skupštini Crne Gore, kazao da je potreban stalni dijalog, sa jasnom željom svih učesnika da se završi dogovorom, a ne diobama.

“Tupeći oštrice naših razlika radimo za dobro svih u Crnoj Gori i zato je naša većina donijela odluku o popisu. Ta odluka ne znači da popis neće biti održan, već da će biti održan u atmosferi sloge i dogovora“, rekao je Mandić.

On je naveo da će popis početi 30. novembra i da će narednih dana biti obezbjeđene sve dodatne mjere zaštite, koje će omogućiti njegovu bolju kontrolu i obezbijediti da svaki građanin može imati lični uvid u podatke Monstata koji se odnose na njega.

Kako je naveo Mandić, Skupština ima najveću vlast i najveću odgovornost u Crnoj Gori.

On je kazao da je dugo Crna Gora čekala vrijeme „da ima ovako jaku demokratsku većinu“.

„Mi smo danas pokazali da je tropetinska većina parlamenta glasala za jednu osobu i jednu ideju“, naveo je Mandić.

On je poručio da ne sumnja da mogu da se najmanje te većine drže.

„Čvrsto vjerujem i uradiću sve što je u nadležnosti predsjednika Skupštine da uskoro izaberemo vrhovnog državnog tužioca, sudiju Ustavnog suda i nedostajuće članove Sudskog savjeta”, poručio je Mandić.

To, kako je istakao, nije samo važna obaveza u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore, nego i njihova dužnost i odgovornost prema građanima.

„Ne može biti u pravosuđu i na drugim mjestima odlučivanja prostora za pojedince poput onih koji su služili samo jakima, a kažnjavale nejake, jer zakon mora biti iznad svih“, rekao je Mandić.

On je poručio da je cilj da idu naprijed, a ne nazad.

„Naš politički život mora da teži ka pravdi i istini i odustane od dosadašnje prakse po kojoj je sve dozvoljeno ako donosi neku korist. Ono u šta danas, poslije toliko godina bavljenja politikom, iskreno vjerujem i čemu sa ovog viskog mjesta želim da služim je samo jedno – pomirenje i samo pomirenje“, naglasio je Mandić.

On je rekao da je pomirenje izuzetno važno, jer „vidimo da je svijet i cijelo čovječanstvo na ivici velikog oružanog sukoba i upravo zbog toga moramo da budemo ujedinjeni, pomireni i složni“.

Mandić je kazao da je dugo na sopstvenom iskustvu učio da put do uspjeha ne vodi nikada jednom stazom.

“Najčešće sam griješio kada sam vjerovao kako sam samo ja u pravu. Moramo početi da vjerujemo jedni drugima“, naveo je Mandić.

Kako je rekao, onaj ko je za pomirenje i slogu, želi da čuje i uvaži svaki dobar predlog, jer na taj način gradi nove odnose u Crnoj Gori.

„Kao čovjek koji je srspke nacionalnosti, vjeruje u Boga, pripada SPC, govori srpskim jezikom i piše ćirilicom, nijesam stranac u ovoj zemlji, koja je moja i svih mojih koji su živjeli po ovom kamenu i dijelili sudbinu naše teške istorije, baš kao što je i vaša, svih vas različitih po vjeri, nacionalnom osjećanju i drugoj pripadnosti“, kazao je Mandić.

On je poručio da nijesu i ne smiju biti stranci jedni drugima.

„Mi smo braća po zemlji u kojoj živimo”, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS