Mandić: Svi oni koji su nam bili partneri 30. avgusta i danas su

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine i jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Andrija Mandić kazao je da su svi koji su bili partneri ZBCG na izborima 30. avgusta 2020. godine, mogući partneri i u Podgorici, uključujući listu šefa države Jakova Milatovića.

On je u intervjuu televiziji Nova M kazao da vjeruje da će većinu nakon izbora u Glavnom gradu činiti koalicije koje predvode Saša Mujović i Jelena Borovinić Bojović.

Mandić je, na pitanje da li će, ako bude potrebe, sarađivati sa Pokretom na čijem je čelu Milatović, rekao da “svi koji su bili 30. avgusta partneri i danas su”.

“Kad je saradnja u pitanju u Podgorici, što se tiče koalicije ZBCG svi koji su nam bili partneri 30. avgusta i danas su”, rekao je Mandić.

On je kazao da za Milatovića i Dritana Abazovića glasaju isti oni ljudi koji su glasali 30. avgusta za aktuelnu vlast.

Na konstataciju da za koaliciju sa Milatovićem nijesu raspoloženi u Pokretu Evropa sad (PES), Mandić je istakao da on nije član PES-a, niti može da govori u njihovo ime.

“Ja pretpostavljam da na ovim izborima može lagano da se desi da će parlamentalnu većinu u Podgorici činiti koalicija koju predvode Mujović i Borovinić Bojović. Ako bude potrebna i šira podrška pa gdje je prirodnije da tražimo partnere nego među onima koji su sa nama bili 30. avgusta”, istakao je Mandić.

On je rekao da će se zalagati da, ako budu formirali vlast u glavnom gradu sa navedene dvije koalicije, da se uvažava snaga.

“Dakle ako mi dobijemo najviše glasova budući kandidat i gradonačelnik Podgorice biće Borovinić Bojović, ako PES dobije budući gradonačelnik biće Mujović, ako dobije koalicija koju podržava Milatović najviše glasova u tom bloku od 30. avgusta, njihov će biti gradonačelnik”, kazao je Mandić.

Upitan za podizanje spomenika pokojnom mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću u Beranama, Mandić je kazao da niko nije očekivao da će to naići na otpor jer se radi o istorijskoj ličnosti.

Mandić je rekao da su on i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević prije nešto više od godinu razgovarali sa mitropolitom Joanikijem, jer su bili pripremljeni i odliveni nekoliko spomenika u Smederevu i da su željeli da jedan takav spomenik doniraju Mitropoliji crnogorsko- primorskoj.

“A konkretni čin oko podizanja spomenika to je samo jedna radnja kojom se iskazuje poštovanje prema čovjeku koji je obilježio svoje vrijeme”, dodao je Mandić.

Govoreći o Zakonu o državnom državljanstu, Mandić je poručio da je to vrlo važno pitanje za najmanje 30 hiljada građana Crne Gore.

Mandić je, na pitanje o situaciju u Pljevljima gdje šef Nove srpske demokratije u tom gradu Milan Lekić navodno traži smjenu predsjednika opštine i partijskog kolege Darija Vraneša, rekao da je zadnje što je potrebno srpskom narodu u Pljevljima, koji je najbrojniji u toj opštini, budvanski scenario.

“Uvjeren sam da iskustvo Lekića i energija koju nosi sa sobom Vraneš, da će dovesti do toga da mi imamo u Pljevljima stabilnu situaciju i da svi zajedno rade na korist građana te opštine”, rekao je Mandić.

