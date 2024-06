Mandić: Svesrpski sabor u budućnosti da ne bude skup samo dvije države

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je, na Svesrpskom saboru u Beogradu, da vjeruje da bi se u budućnosti moglo razmišljati da to ne bude skup samo dvije države.

Mandić je, obraćajući se na skupu pod nazivom „Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska“, rekao da je veoma srećan što može da prisustvuje tom sastanku u ime srpskog naroda u Crnoj Gori.

Kako je naveo, na sastanku je prisutna i brojna delegacija srpskih političkih predstavnika iz Crne Gore, među kojima su srpski poslanici iz Skupštine, predsjednici opština i skupština koji su Srbi, direktori ili predsjednici odbora velikih javnih preduzeća.

„Dakle, oni ljudi za koje je glasao srpski narod i koji žele da čuvaju zajedništvo ovog naroda, jer smo mi Srbi iz Crne Gore kao i drugi Srbi, i želimo da tako budemo posmatrani i od onih koji ne žive u Crnoj Gori, već u Srbiji, Republici Srpskoj ili rasijanju“, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, postoji „dosta čudno ponašanje”, da “kada vas neko naljuti, onda u isti koš stavite i onoga ko vam je najbliži kao i onoga ko je izazvao opravdanu ljutnju ili uradio nešto na vašu štetu“.

„U slučaju Crne Gore, zamolio bih vas da imate osjećaj za vaše sunarodnike kojima mi pripadamo, koji su sve ove patnje našega naroda proživljavali zajedno sa vama, ali mi nismo svi isti u Crnoj Gori. Mi vjerujemo tvrdo da smo nasljednici istorijske Crne Gore koja je držala do velikih vrijednosti“, rekao je Mandić.

U Crnoj Gori, kako je naveo, danas ne misle svi tako, „ali je naša dužnost, kao srpskih političara, da pronađemo zajednički jezik i da sa tim našim komšijama, prijateljima, rođacima, tu malenu državu nekako učinimo boljom, složnijom, pomirenom, i to je naš zadatak“.

„Vidim da od izbora do izbora građani to nagrađuju i nemam sumnje da će budućnost biti takva da možemo u nekom sljedećem periodu da razmišljamo da ovo ne bude skup samo dvije države, nego da vidimo da nas bude i više, da ne budemo samo gosti na ovom skupu, nego da budemo zajedno, jedni drugima najbliži, kao stotinama godinama unazad”, zaključio je Mandić.

