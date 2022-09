Mandić: Stranke dogovorile da formiraju novu vladu

Podgorica, (MINA) – Stranke pobjednice izbora 2020. godine dogovorile su se da formiraju novu vladu, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je novinarima, nakon sastanka predstavnika partija pobjednica izbora 30. avgusta 2020. godine, rekao da je današnja vijest da 41 poslanik ima samo jednog kandidata za mandatara za sastav nove vlade, a to je lider Demosa Miodrag Lekić.

„Svi smo mu dali podršku i dogovorili se da obavijestimo predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da da mandat Lekiću“, naveo je Mandić.

On je kazao da je DF spreman da, „ako je nešto nepoznato predsjedniku“, da mu to lično prenesu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS