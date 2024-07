Mandić: Premijerski sat neće biti održan

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine posvećena Premijerskom satu, na kojoj je premijer Milojko Spajić trebalo da odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, danas neće biti održana, saopštio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić, navodeći da će sa radom nastaviti sjutra.

On je na plenumu kazao da još traje sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na čijem dnevnom redu je saslušanje Spajića i ministra finansija Novice Vukovića.

Mandić je rekao da je poslao više upozorenja predsjedniku Odbora Mirsadu Nurkoviću i članovima tog skupštinskog tijela.

„Danas je centralna tema za javnost trebalo da bude Premijerski sat, svi predstavnici klubova poslanika su željeli da postave pitanje. Kako se to ne dešava, ja ću da konstatujem da mi danas nećemo imati Premijerski sat“, istakao je Mandić.

Kako je rekao, tako je odlučeno zato što su ljudi na Odboru sebi dali mnogo više prava nego što im pripada.

„Trebalo je da počnemo u 14 sati sa sjednicom. Izrazgovarali su se sa premijerom, mislim da moramo da zaštitimo ugled parlamenta tako što nećemo pristati da nas ponižava bilo koji Odbor“, rekao je Mandić.

On je kazao da više od sat i po šalje razne izaslanike, generalnog sekretara i njegovog zamjenika, da prenesu poruku Odboru da završe sjednicu.

„Ako mislite da ću dozvoliti da Odbor bude važniji od plenuma, neću“, naveo je Mandić.

On je ocijenio da je to što se danas desilo veliki skandal.

„Čuvajući značaj i uticaj ovog parlamenta donosim odluku da je današnji rad završen. Nastavljamo sjutra“, naveo je Mandić.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić kazao je da je neprimjereno da Odbor za ekonomiju, finansije i budžet ne napravi barem pauzu dok se ne završi Premijerski sat, nego traje toliko dugo.

„A to je zbog toga što opozicija ne dozvoljava da se završi Odbor“, rekao je Čarapić.

On je naveo da se Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prenosi na “jednoj privatnoj televiziji”.

„Mi umjesto da imamo Premijerski sat, imamo situaciju da se Odbor, koji se prenosi na privatnoj televiziji, koristi za vođenje predizborne kampanje“, kazao je Čarapić.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da prisustvuju jednoj svojevrsnoj predstavi.

„Političkoj ping-pong igri između predsjednika Vlade i Skupštine, koji udruženim snagama pokušavaju da odgode Premijerski sat, iako je kontrola rada Skupštine u rukama parlamentarne većine“, rekao je Nikolić.

On je rekao da to znači da je ovako organizovan radni dan u Skupštini, sa dva kontrolna saslušanja premijera neposredno prije Premijerskog sata, imao za cilj da ograniči raspravu na tim odborima.

„I nakon ovog obavještenja predsjednika Skupštine se ispostavlja da je ovaj dogovor režiran da bi se odložio Premijerski sat”, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Spajić očigledno nije spreman da odgovara na pitanja poslanika, imajući u vidu da je u ponedjeljak došao iz Pariza “gdje je proveo pet dana turistički, o trošku građana“.

Poslanica Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović je rekla da su sjednice odbora za bezbjednost i odbranu, kao i ekonomiju, održane nakon nekoliko mjeseci, jer je Spajić tek sada odlučio da dođe i prisustvuje.

„Da je Spajić poštovao parlament, a da ste Vi (Mandić) čuvali integritet parlamenta, sjednice oba odbora bi bile prije dva ili tri mjeseca“, rekla je Novaković Đurović.

Ona je navela da je netačna priča Mandića da opoziconi opstruiraju rad Odbora, odnosno Premijerskog sata.

„Predsjedavajući i zamjenica predsjednika Odbora su iz parlamentarne većine, tako da su samo oni mogli odlučiti o dinamici rada. Poruka može biti da parlamentarna većina, u dogovori sa Spajićem, želi da opstruira Premijerski sat“, rekla je Novaković Đurović.

Poslanica posebnog kluba Jevrosima Pejović pitala je da li će Mandić pokrenuti proceduru razrješenja Nurkovića.

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić kazao je da tri ili četiri poslanika opozicije, koji su prisustvovali Odboru za ekonomiju, nikako ne mogu opstrurati rad Skupštine.

On je podsjetio da je Premijerski sat trebalo da bude održan 26. jula.

„Ali smo sjednicu odložili zbog jednog dječačkog sna koji treba da ispuni neko od predstavnika aktuelne većine“, dodao je Nenezić.

