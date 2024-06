Mandić predložio da se na dnevni red uvrsti rezolucija o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić predložio je da dnevni red sjutrašnje sjednice parlamenta bude dopunjen Predlogom rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu Skupštine.

Među predlozima za dopunu dnevnog reda sjutrašnje sjednice je i inicijativa Vlade da se na dnevni red uvrsti Predlog izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević predložio je da se na dnevni red uvrsti i Predlog rezolucije o osudi zlocina Izraela u Palestini.

Predstavnici partija parlamentarne većine predali su u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu prošlog mjeseca, neposredno nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN).

Predlog rezolucije su potpisala 43 poslanika partija parlamentarne većine, svih osim albanskih nacionalnih stranaka.

