Mandić: Pobjedu od 30. avgusta potvrditi u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Pobjeda od 30. avgusta 2020. godine izvojevana je na odlučnosti i nju treba potvrditi najkasnije u drugom krugu izbora, pobjedom nad predsjedničkim kandidatom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, kazao je kandidat Demokratskog fronta (DF) za predsjednika Crne Gore Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Medijskog tima Mandića, on je na skupu u Nikšiću naglasio da se na toj pobjedi gradi budućnost Crne Gore i dodao da će ona biti dovoljno široka za svakog čovjeka dobre volje.

“Mandić je u prepunom Sportskom centru u Nikšiću rekao da je pobjeda 30. avgusta 2020. izvojevana na odlučnosti i da je treba potvrditi najkasnije drugog aprila, pobjedom nad Đukanovićem na predsjedničkim izborima”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Mandića, kada se bude pisala istorija politike Crne Gore, zlatnim slovima će se pisati DF.

Ta politika je, kako je rekao, izdržala da se ne preda i proda, i sada može sa svom snagom da pobijedi režim Đukanovića.

Mandić je kazao da se ponovo pune sale u Crnoj Gori.

“Vidjeli ste Pljevlja, Budvu, sve sale po Crnoj Gori pune. U Nikšiću prepuna dvorana”, dodao je Mandić.

On je rekao “da sada kao većina imaju obavezu, na ruti obnove Crne Gore, da vode računa i o manjini koja postoji”.

“Prva lekcija na tom putu je da pokažemo odnos prema manjini i prema manjinama. Idemo prema onim ljudima koji nijesu krali”, naveo je Mandić.

On je kazao da će novi antimafija zakon oduzeti imovinu svim tajkunima i lopovima koji su pljačkali državu.

Mandić je poručio da pobjedu nad Đukanovićevim sistemom treba da odnesu oni koji su , kako je naveo, svojim životima svjedočili tu borbu.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević istakao je da je DF svjedočio antirežimskoj borbi na ulicama gradova Crne Gore.

“Zajedno nas je tukla policijska hunta 2015. godine. Zajedno smo gutali suzavac i gumene metke. Zajedno smo bili po tužilaštvima i sudovima, zajedno bili na litijama i zato samo Mandić može napuniti ovaj sportski centar“, kazao je on.

Knežević je naveo da je ideju pomirenja stvorio narod.

Šef poslaničkog kluba Pokreta za promjene Branko Radulović kazao je da je Mandić uvijek bio stamen i satkan od ljudskosti i da zaslužuje da bude novi predsjednik Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković poručio je da u toj partiji nijednog trenutka nijesu razmišljali koga će podržati za predsjedničkog kandidata.

“Podržavamo najboljeg od svih kandidata, da konačno dođe kraj nedostojne vladavine Đukanovića i da konačno narodni predsjednik dođe na čelo Crne Gore kako bi krenula svojim tradicionalnim putem”, kazao je Joković.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je “da je došao kraj diktaturi Đukanovića” i jednom poglavlju u Crnoj Gori.

On je kazao da će Mandić u budućnosti voditi normalnu i pomirenu zemlju.

