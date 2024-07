Mandić: Ne znam zašto je otkazan dolazak Mišela u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da ne zna razloge zbog kojih je otkazan dolazak predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela u posjetu Crnoj Gori.

On je to rekao na početku sjednice Skupštine na kojoj poslanici raspravljaju o predlogu izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić podsjetio je da je bila zakazana posebna sjednica Skupštine za srijedu, na kojoj je poslanicima trebalo da se obrati Mišel.

Nikolić je kazao da bi bilo korektno, zbog poslanika i građana, da Mandić ako ima informaciju saopšti zbog čega je ta posjeta odložena, jer se u medijima moglo pročitati da je do odgađanja došlo zbog usvajanja Rezolucije o Jasenovcu.

Mandić je rekao da je Mišel trebalo da dođe u Crnu Goru na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a ne na poziv predsjednika Vlade Milojka Spajića, ili Skupštine.

„Razloge zbog čega je otkazan njegov dolazak ja ne znam. Možda to najbolje zna onaj ko ga je pozvao da dođe u Crnu Goru. Čućemo i od Milatovića i Mišela o čemu se radi, pošto ćemo umjesto dolaska Mišela, imati odlazak Milatovića u Brisel, pa će to vjerovatno biti razjašnjeno“, naveo je Mandić.

On je kazao da već postoji dogovor u okviru Evropske unije (EU) u vezi sa novim predsjednikom Evropskog savjeta.

“Tako da sve najbolje želimo Mišelu, ja sam se sastajao sa njim, on je prijatelj Crne Gore“, rekao je Mandić.

Mišel je, kako je istakao, mnogo pomogao da Crna Gora dobije pozitivan Izvještaj o ispunjenosti preivremenih mjerila (IBAR).

„I ne bih ulazaio u neke detalje koji mogu da budu samo spekulacije određenih medija. Sačekajmo, kada Milatović bude u Briselu, dobićemo odgovor“, naveo je Mandić.

Nikolić je kazao da „danas imamo ne samo izolovanog predsjednika parlamenta, nego smo dobili i izolovanog predsjednika Vlade“.

“Što znači da je odbijen sastanak sa dvojicom predsjednika, a da treći predsjednik ide u Brisel da bi sanirao štetu koja se u međuvremenu napravila“, naveo je Nikolić.

On je istakao da je ovo veoma važna tema.

„Imajući u vidu da smo vas ovdje upozoravali da ćete zakomplikovati stvari na evropskom putu, što se dogodilo. Nije prošlo dva dana, vidimo kakve su posljedice, tako da mislim da dugujete odgovor građanima Crne Gore“, rekao je Nikolić.

On je kazao da ne treba da preovlada percepcija koju je, kako je naveo, Mandić želio da nametne, o tome da je Mišel odlazeći predsjednik Evropskog savjeta i da možda njegov gest u odnosu na Crnu Goru nema toliku važnost.

„Mislim da je ovo ozbiljna poruka upozorenja Crnoj Gori, jer predsjednik Evropskog savjeta ne predstavlja samo svoj personalni i funkcionalni autoritet, on je predstavnik zemalja EU koje sjede u Evropskom savjetu“, dodao je Nikolić.

On je kazao da je pretpostavka, i da su takve procedure u Briselu, da je ta odluka konsultovana sa članicama EU.

„U parlamentu ste izveli akciju kojom ste ugrozili evropski put države i ne poziva slučajno Mišel da Crna Gora ostane na evropskom putu, zato što je najnovije ponašanje u parlamentu shvaćeno kao odstupanje od tog puta“, ocijenio je Nikolić.

Mandić je odgovorio da on lično i parlament imaju visko poštovanje prema Mišelu.

„Nezavisno da li će Kosta biti predsjednik Evropskog savjeta, ili neko drugi. To nije bila relativizacija bilo čega“, dodao je Mandić.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da je odluka Mišela o otkazivanju posjete Crnoj Gori njegov i odnos Evropskog savjeta prema Mandiću i Spajiću.

„Odgovornost treba da ponesu poslanici koji su, uprkos tome što smo upozoravali, podržali ono što su Vaše aktivnosti i Vaš plan, predsjedniče Mandiću“, naveo je Konatar.

Prema njegovim riječima, za Crnu Goru je dobro što će Milatović razgovarati sa Mišelom u Briselu.

„Ali nije dobro što predsjednik Evropskog savjeta otkaže i odbije da se u Crnoj Gori sastane sa predsjednikom Skupštine i Vlade. To treba da prihvatite kao jasan znak, odnos prema onome što su Vaše aktivnosti u posljednje vrijeme”, kazao je Konatar.

On je dodao da će poslanici URA-e doći u srijedu, kada je zakazana sjednica.

“Imate obavezu po Poslovniku da otvorite tu sjednicu, i da to bude simbolika odnosa institucija EU prema Vama, parlamentarnoj većini i Vladi”, naveo je Konatar.

Mandić je kazao da je Belgija mnogo pomogla Crnoj Gori u vrijeme njenog predsjedavanja EU.

Mišel je, kako je ponovio, puno pomogao Crnoj Gori.

“Ako je već otkazan dolazak Mišela, mislim da je dosta glupo da se sastajemo ovdje. Neće biti sjednice, da budem odmah otvoren, da mi dolazimo, a znamo da gost zbog kojeg smo zakazali sjednicu neće doći“, kazao je Mandić.

Konatar je rekao da ne postoji mogućnost da Mandić otkaže zakazanu sjednicu.

“Morate sjednicu otvoriti, isto kao što je bila slična situacija sa premijerom u subotu. Morate je otvoriti i poslije zatvoriti, ako konstatujete da gost, koji je želio da se obrati, nije tu”, naveo je Konatar.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da ovo nije odnos EU prema Crnoj Gori, jer je Unija pokazala prilično nedvosmislenu i jasno izraženu volju da “pogura“ Crnu Goru naprijed, kako bi se oživio i dinamizirao proces proširenja.

“Vi ste pokušali da se poigravate sa EU, pa smo malo evropejci, a malo smo oni drugi. I sada posljedice takvog ponašanja, najmanje je bitno kako ćete vi osjećati, osjećaće crnogorsko društvo”, rekao je Mugoša.

On je naveo da nema problem sa Mandićem i njegovom partijom, jer „znam kakvo je njegovo ideološko djelovanje”.

“Znate li kome je Evropska komisija uputila jasnu poruku? Vama drugima, koji ste poslužili za realizaciju ideloške platforme partiji koju predstavlja Mandić. To je vama poruka i trebalo bi ozbiljno da razmislite o tome”, kazao je Mugoša.

On je rekao da ovo nije poruka jednog čovjeka.

„Ovo je jasan signal kako oni gledaju na vaše perfidne, ali providne igre”, naveo je Mugoša.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović rekao je da je usvojena nepotrebna rezolucija koja neće imati nikakav značaj u Crnoj Gori.

On je dodao da niko u Crnoj Gori i Hrvatskoj ne negira sve što se desilo u Jasenovcu.

“Došli smo već do problema, nakon dan i po“, kazao je Vuksanović.

On je rekao da se sve što su govorili ostvaruje na transparentan način.

„Treba zamjeriti onima koji u samom imenu na najeksplicitniji način nose ime „Evropa“, a vidimo da smo došli u situaciju da je Crna Gora postala društvo i država u kojoj su dobrodošli (Milorad) Dodik i (Aleksandar) Vučić, a jedan Šarl Mišel neće biti gost”, naveo je Vuksanović.

Mandić je odgovorio Vuksanoviću da “riječi nijesu progovorili kad dolaze njihovi sunarodnici iz Hrvatske, ministri, predsjednici”.

“Mislimo da je to dobro, ne shvatam što Vama to smeta ako srpska nacionalna zajednica u Crnoj Gori želi da dođe neko iz Srbije i Republike Srpske, i to doživljavate na tako loš način”, kazao je Mandić.

On je rekao da bi svi evropejci trebalo da uzmu u obzir da je Crna Gora multikulturalno, multinacionalno društvo.

„Da smo različiti, ali treba da živimo zajedno, i da imate veći stepen tolerancije prema svim nacionalnim zajednicama u Crnoj Gori, kao što mi iskazujemo visoki stepen tolerancije i mislim da pokazujemo veću širinu nego što vi pokazujete prema nama”, naveo je Mandić.

On je kazao da primjećuje da se od jedne grupe poslanika iskazuje stalno nepoštovanje i neki latentni zazor prema ljudima koji ne pripadaju crnogorskoj naciji, hrvatskoj, bošnjačkoj.

Poslanica Pokreta Evropa sad Jelena Nedović rekla je da „svjetla IBAR-a“ niko ne može da ugasi, niti može da uspori integracioni put ili ulazak Crne Gore u EU.

“Naši evropski partneri su shvatili da smo spremni da se suočimo sa prošlošću, ali takođe i da razgovaramo o temama koje se tiču budućnosti”, dodala je Nedović.

Ona je pozvala kolege da, kako je kazala, prestanu sa manipulacijama i da se koncentrišu na teme koje se tiču zakona i dnevnog reda.

Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović rekao je da je Mišel “otkazao posjetu Milatoviću“, a ne parlamentu.

„Da li su oni zajedno dogovorili da Mišel ne treba da dođe ili nijesu, to je pitanje za njih, a ne za parlament. Da je Mišel htio da sankcioniše parlament, došao bi u posjetu kod Milatovića i rekao da ne želi da dođe u Skupštinu Crne Gore“, kazao je Zogović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS