Mandić izabran za predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Lider koalicije Za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić, izabran je za predsjednika crnogorskog parlamenta.

Na tajnom glasanju, za izbor Mandića glasalo je 49 poslanika, a nije bilo glasova protiv.

Glasanju nijesu prisustvovali poslanici Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata, Liberalne partije, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative i Građanskog pokreta URA.

Mandić je, nakon rasprave na sjednici Skupštine, kazao da je njegova misija da pomiri Crnu Goru.

“Ovo je najduža rasprava o kandidatu za predsjednika Skupštine i ovoliko uvreda ne sjećam se da je u ovom parlamentu sasuto prema bilo kojem pojedincu, a ne poslaniku koji ima najviše iskustva”, rekao je Mandić.

Funkcija predsjednika Skupštine pripala je koaliciji Za budućnost Crne Gore po sporazumu koji su ranije potpisali konstituenti nove vlasti.

Koalicija Za budućnost Crne Gore se zauzvrat obavezala da će podržati izbor Vlade mandatara Milojka Spajića, u koju će i zvanično ući nakon rekonstrukcije koja je najavljena za godinu.

Očekuje se da Mandić, nakon izbora za predsjednika, za danas zakaže novu sjednicu Skupštine na kojoj će biti izabrana 44. Vlada Crne Gore.

