Mandić čestitao Međunarodni dan mira

Podgorica, (MINA) – Mir je temelj svakog napretka, a očuvanje stabilnosti u regionu prioritet, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore, povodom Međunarodnog dana mira.

„U vremenu kada ratne stihije ponovo bukte u mnogim krajevima svijeta, dužni smo da ostanemo vjerni politici pomirenja, stabilnosti i prosperiteta, jer ona istinski nema alternativu“, naveo je Mandić.

On je, kako je kazao, sa dubokim osjećanjem odgovornosti i svijesti o značaju mira, čestitao građanima Međunarodni dan mira.

„Mir je temelj svakog napretka, a očuvanje stabilnosti u regionu je naš prioritet“, kazao je Mandić.

Kako je dodao, samo kroz dijalog i razumijevanje moguće je graditi bolju budućnost za sve građane i cijelo društvo.

„Pozivam sve da se zajedno pomolimo za mir u svijetu, da apelujemo na prestanak konflikta i da se okrenemo vrijednostima tolerancije, poštovanja i saradnje“, naveo je Mandić.

Prema njegovm riječima, samo ujedinjeni možemo prevazići izazove koji su pred nama i izgraditi zemlju gdje mir i blagostanje nijesu samo ideal, već realnost za sve.

