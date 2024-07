Makron čestitao Milatoviću Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Francuske Emanuel Makron čestitao je crnogorskom kolegi Jakovu Milatoviću 13. jul, Dan državnosti Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Makron je pozdravio napredak koji je Crna Gora nedavno postigla na svom evropskom putu.

“Siguran sam da ćete tokom ovog perioda, od krucijalnog značaja za Vašu zemlju, biti podrška i voditi preostale neophodne reforme“, kazao je Makron.

On je rekao da znam koliko građani Crne Gore silno žele članstvo u Evropskoj uniji.

„Francuska će biti uz Crnu Goru kako bi se ta želja za Evropom ostvarila kroz napredak i konkretne benefite”, poručio je Makron u čestitki.

On je kazao da se nada značajnom razvijanju bilateralnih odnosa dvije države, koje bi ove godine trebalo da obilježi zvanično otvaranje Centra za razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana, sa sjedištem u Podgorici.

“Možete računati na moju odlučnost da radimo na njihovom još snažnijem produbljivanju u oblasti infrastrukture, zdravlja, ekologije i odbrane”, zaključuje se u čestitki Makrona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS