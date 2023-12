LP neće pozvati na bojkot popisa ako budu ispunjeni kontrolni mehanizmi

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) neće pozvati na bojkot popisa stanovništva, ukoliko od ideološki bliskih partija i organizacija dobije potvrdu da su svi kontrolni mehanizmi ispunjeni, kazali su iz te stranke.

U saopštenju LP se navodi da je Predsjedništvo stranke konstatovalo da je odluka premijera Milojka Spajića da odloži početak popisa razumna i da dokazuje da je opozicija i ovog puta imala utemeljenje argumente da popis ne može početi 30. novembra.

Iz LP su rekli da, s obzirom na to da ta stranka nije potpisala sporazum sa Spajićem, ostaje da se nadaju da će do nedjelje biti ispunjeni i preostali uslovi za početak popisa.

„Ipak, sada je definitivno jasno, kada god počeo i po kojim god uslovima, ovaj popis stanovništva, kao najznačajnije statističko istraživanje koje utiče na političke i društvene odnose, je kompromitovan“, ocijenili su iz LP.

Oni su naveli da će, nevezano za to da li će popis biti održan u decembru, ili u aprilu naredne godine, nad popisom ostati “tamna i zlokobna mrlja”.

„Koja je na samom početku utisnuta od stratega srpskog sveta i kleronacionalističkih ideologa iz Beograda i njihovih vjernih eksponenata u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz LP su rekli da opozicija, kojoj pripadaju, može biti zadovoljna rezultatom angažmana, posebno činjenicom da su popis, kako su naveli, istrgli iz ruku Dritana Abazovića.

„I da smo svaki put kada je Monstat tvrdoglavo konstatovao da je sve apsolutno spremno i da su ispunjeni „najviši standardi”, zajedničkim djelovanjem i u saradnji sa predstavnicima manje brojnih naroda dokazali da postoje evidentne, vrlo moguće i namjerne manjkavosti“, kaže se u saopštenju.

Te manjkavosti su, kako se dodaje, bile kreirane u svrhu ostvarivanja ciljeva popisnog inžinjeringa.

„Sa druge strane, djelovanje i komuniciranje građanskog suverenističkog opozicionog bloka prema građanima moralo je biti jasnije i konkretnije“, ocijenili su iz LP.

Oni su kazali da su kao liberali dužni da podstiču pluralizam i pravo na slobodno iskazivanje mišljenja.

„Ali suverenističke građanske partije i organizacije od sjutra veče nemaju „luksuz” da dodatno dijele građanke i građane po liniji bojkot – učešće u popisu“, rekli su iz LP.

To, kako su kazali, nije partijsko pitanje, nije pitanje popularnosti i povećanja rejtinga u biračkom tijelu ili javnosti.

„Ovdje se zbog eventualne pogrešne procjene ne radi o mogućem neuspjehu pojedinačne partije na izborima, ili u nekom projektu, koji se može nadoknaditi ili prevazići u prvoj narednoj prilici“, smatraju u LP.

Oni su kazali da borba za očuvanje koncepta građanske, multietničke, evropske i sekularne države zahtjeva jedinstven, jasan zajednički stav, koji će doprinijeti toj borbi, a ne nanijeti joj dugoročnu štetu.

Iz LP su rekli da se jednostrane odluke i pozivi, iako sasvim legitimni, mogu činiti hrabrim i odlučnim pristupom.

„Ali ukoliko sa terena i od nama ideološki bliskih partija i organizacija dobijemo potvrdu da su svi kontrolni mehanizmi ispunjeni i kroz direktnu komunikaciju uvidimo da nema odlučnog i jasnog pristupa bojkotu, ni među partijama ni među građankama i građanima koji nam ukazuju povjerenje, LP neće pozvati na bojkot“, poručili su iz te stranke.

Oni su kazali da će budno od početka do kraja, do objavljivanja i analize prikupljenih podataka, pratiti cjelokupan proces i reagovati na svaku sumnjivu aktivnost, koja bi ukazala na popisni inžinjering, i tek na samom kraju procesa dati ocjenu.

„Građanke i građani moraju potpuno slobodno, bez sugestija i pritisaka bilo kojeg „autoriteta” i bojazni iskazati svaku svoju pripadnost“, kaže se u saopštenju LP.

Navodi se da će svi građani imati podršku te stranke u slučaju bilo kakvih pokušaja pritiska na slobodnu volju pojedinca u popisu stanovništva.

