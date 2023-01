LP imaće svog predsjedničkog kandidata ako ne bude dogovora opozicije

Podgorica,(MINA) – Liberalna partija (LP) imaće svog kandidata za predsjednika države ukoliko se opozicione stranke ne dogovore oko zajedničkog, saopštili su iz LP.

Oni su pozvali sve opozicione partije, građanskog, euroatlantskog bloka, da razumiju važnost aktuelnog trenutka i da se svi hitno okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Crne Gore.

“Izborni rokovi neumitno cure a unionistička, anticrnogorska vlast gomila njihove predsjedničke kandidate”, navodi se u saopštenju.

U LP smatraju da su predsjednički izbori važna prekretnica za budućnost države, njenu evropsku perspektivu i konačnu stabilizaciju društva.

“Kako bi na kvalitetan i ozbiljan, državnički, način odgovorili takvom izazovu i obezbijedili povratak Crne Gore na put naprednih i perspektivnih država te očuvanje svih postignuća i vrijednosti građanke države, važno je da razumijemo potrebe današnjeg društva i ponudimo najkvalitetnije personalno rješenje”, kaže se u saopštenu.

Iz LP su kazali da će učiniti sve što je u njenoj moći da doprinese takvom dogovoru, stavljajući na prvo mjesto interes države i slobodnog društva, pokušavajući da postigne najširi društveni konsenzus koji će biti temelj novog političkog poretka.

“Ukoliko ne bude spremnosti za razumijevanje i postizanje dogovora, LP će ubrzo predstaviti javnosti sopstvenog kandidata za predsjednika države, po prvi put nakon dvije decenije, kada je kandidat liberala osvojio preko trećinu glasova”, poručili su iz partije.

