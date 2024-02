Lokalne samouprave da budu uključene u sve reformske procese

Podgorica, (MINA) – Opština Žabljak vrijedno se priprema za buduće članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i poručila da je važno da lokalne samouprave budu uključene u sve reformske procese.

Gorčević se, u okviru Evropskog dana na Žabljaku, sastala sa predsjednikom te opštine Radošem Žugićem i njegovim saradnicima.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) i kabineta Žugića saopštili su da je na sastanku razgovarano o projektima koje je opština realizovala iz EU fondova, o novim mogućnostima koje su Žabljku na raspolaganju, kao i o obavezama i izazovima s kojima se lokalna samouprava suočava.

Gorčević je kazala da joj je drago što se danas na Žabljaku uvjerila da se ta opština vrijedno priprema za buduće članstvo u EU.

„Kako kroz jačanje svojih kapaciteta, podsticanje razvojnih procesa na lokalnom nivou, unapređenje standarda u pružanju usluga građanima, tako i kroz pripremu i realizaciju značajnih projekata finansiranih iz evropskih sredstava“, navela je Gorčević.

Ona je rekla da veliki broj pregovaračkih poglavlja ima direktan uticaj na opštine, imajući u vidu da se u procesu pristupanja EU uvode nove obaveze za lokalne samouprave.

Gorčević je istakla da je važno da lokalne samouprave budu uključene u sve reformske procese, kako u dijelu obaveza koje proizilaze iz procesa, tako i po pitanju korišćenja mogućnosti iz evropskih fondova koji su Crnoj Gori na raspolaganju.

Prema njenim riječima, najveći dio reformskog procesa odvija se upravo na lokalnom nivou.

„Tako je u oblasti životne sredine najveći dio evropskih propisa u nadležnosti lokalnih samouprava, posebno u sferi upravljanja otpadom, gdje je važno izraditi dobre lokalne planove za upravljanje otpadom i uspostaviti potrebnu infrastrukturu“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da su Crnoj Gori na raspolaganju značajna sredstva iz EU fondova, od kojih su mnoga na raspolaganju lokalnim samoupravama.

Gorčević je dodala da je važno u kontinuitetu jačati njihove kapacitete za pripremu i sprovođenje dobrih projekata.

Ona je navela da je zadovoljna realizovanim projektima i aktivnostima na lokalnom nivou i istakla da je dobre rezultate potrebno dodatno promovisati i afirmisati.

Žugić je kazao da je zadovoljan što je Žabljak jedna od šest opština čija je aplikacija prihvaćena u okviru projekta EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje.

On je istakao da današnji sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje sa MEP-om.

Žugić je naglasio da lokalno rukovodstvo čvrsto stoji na stanovištu da je pristupanje EU ispravan put i interes, kako lokalnih samouprava, tako i države.

Stav Opštine Žabljak je, kako je naveo, da EU integracije počinju sa lokalnog nivoa.

„To potvrđuje i činjenica da je Žabljak od nedavno dio asocijacije evropskih gradova EUROMONTANA, a očekuje se i uspostavljanje teritorijalnog partnerstva opština Žabljak i Tivat sa češkom regijom Pardubice“, kazao je Žugić.

On je naglasio da je Opština zainteresovana za apliciranje i implementaciju projekata koji se finansiraju, kako direktno iz EU fondova, tako i fondova zemalja članica.

Žugić je istakao Centar za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije, kao jedan od najznačajnih partnera, koji trenutno učestvuje u sufinansiranju projekta Izgradnja deponije građevinskog otpada i dodatne kade za komunalni otpad u Žabljaku, vrijednosti oko 900 hiljada EUR.

U saopštenju se navodi da je Gorčević sa timom MEP-a obišla Osnovnu školu „Dušan Obradović“ i da je mladi evropski ambasador Matia Prenkočević učenicima devetih razreda održao predavanje na temu „EU i evropska integracija Crne Gore“.

„Nakon predavanja, učenici su učestvovali u nagradnom kvizu „Kolliko znaš o EU?“, a najbolji su nagrađeni“, kaže se u saopštenju.

U okviru evropskog dana, na opštinskom platou organizovan je sajam durmitorske hrane i proizvoda domaće radinosti, uz nastup Kulturno – umjetničkog društva.

