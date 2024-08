Lokalizovan požar u Baru

Podgorica, (MINA) – Požar koji je jutros izbio u Baru lokalizovan je, kazao je načelnik Službe zaštite i spašavanja u tom gradu, Aco Vulević.

Požar je izbio jutros oko osam sati u naselju uz rijeku Željeznicu, a vatra se bila približila stambenim objektima.

Vulević je za Primorski portal rekao da su lokalizovali požar i da ekipe sada čiste teren da bi eliminisali moguće širenje požara.

Prema njegovim riječima, vatrogasci su na istoj lokaciji intervenisali i ranije.

“Još jedan apel građanima da se pridržavaju naredbe o zabrani loženja vatre. Paljenjem vatre ugrožavaju ljudske živote i imovinu svojih sugrađana kao i turista koji su u posjeti našem gradu”, kazao je Vulević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS