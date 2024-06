Ljiljanić: Najpoštenije skratiti mandat podgoričkom parlamentu

Podgorica, (MINA) – Sastanak predstavnika Pokreta Evropa sad (PES) i Pokreta za Podgoricu prekinut je i dogovor o rješavanju krize u Glavnom gradu nije postignut, kazala je odbornica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić.

Kako prenose “Vijesti”, Ljiljanić je kazala da misli da bi bilo najpoštenije skratiti mandat lokalnom parlamentu.

Ona je istakla da su se sastali zbog građana, ali da je sastanak bio, kako je navela, farsa kako bi se članovi Pokreta za Podgoricu predstavili kao ljudi koji žele funkcije.

“Doživjeli smo uvrede. Imali smo više prilika da postignemo dogovor, a nakon ovoga danas smo shvatili da je sve ovo farsa”, rekla je Ljiljanić, dodajući da odbijaju funkcije jer nijesu željeli takav dogovor.

Ona je kazala da će Pokret za Podgoricu u ponedjeljak ili tokom vikenda inicirati sastanak sa ostalim predstavnicima vladajuće većine kako bi predložili rješenje krize.

Lijljanić je poručila da misli da je najpoštenije da se skrati mandat Skupštini, odnosno da odbornici vrate mandate, jer, kako je navela, ne mogu da se dogovore ili razgovaraju.

“Naš je cilj bio da smijenimo loše kadrove, da grad prodiše. Kao što smo smijenili i prošli režim. U ovoj vlasti kritikujemo da ne bismo bili samo ljudi koji su preuzeli fotelje, već i oni koji žele nešto da promijene”, rekla je Ljiljanjić.

Predstavnici ostalih konstituenata vlasti u Podgorici tražili su od PES-a i Pokreta za Podgoricu da se do ponedjeljka dogovore o rješavanju krize u Glavnom gradu ili da saopšte da je potrebno organizovati lokalne izbore u Podgorici.

