Lični podaci najčešće na meti onih koji bi trebalo da ih štite

Podgorica, (MINA) – Crna Gora još uvijek nije dovoljno osnažila kapacitete organa koji treba da se staraju o dosljednom sprovođenju zakona u oblasti zaštite podataka, kazali su u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO-a su, povodom 28. januara, Dana zaštite podataka o ličnosti, ukazali na, kako su rekli, nedostatak svijesti među građanima o značaju zaštite tih podataka, ali i nedovoljno odgovornosti onih koji tim podacima rukuju.

“Nažalost, Crna Gora još uvijek nije dovoljno osnažila kapacitete onih organa koji se trebaju starati o dosljednom sprovođenju zakona u oblasti zaštite podataka”, rekli su iz CGO-a.

Saradnik na programima u toj nevladinoj organizaciji Damir Suljević kazao je da u prvom redu, izostaje proaktivnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Kako je saopštio, organ kao što je AZLP, osim kroz češće kontrole, morao bi biti i aktivniji u informisanju građana, državnih organa, privrednih društava, ali i drugih rukovalaca ličnim podacima o njihovim pravima i obavezama.

“Novi sastav Savjeta AZLP-a bi zato, u cilju otklona od štetnih praksi ranijeg sastava, a zbog kojih se još uvijek isplaćuju odštete građanima, morao reformisati pristup i pokazati veći nivo nezavisnosti, stručnosti i pravovremenosti u svom radu”, rekao je Suljević.

On je naveo da je, uoči lokalnih izbora održanih 23. oktobra prošle godine, veliki broj građana u opštinama u kojima su bili održani izbori primio SMS poruke kojima su bili pozivani da pruže podršku određenim političkim partijama.

Prema riječima Suljevića, nije poznato na koji način su političke partije tada došle do brojeva mobilnih telefona građana, da li je takvim postupkom povrijeđena privatnost i da li su zloupotrijebljeni lični podaci građana, a izostale su i reakcije nadležnih organa.

Kako je saopštio, u prvom redu, izostala je upravo reakcija AZLP, koja je morala inicirati nadzor i utvrditi da li su ovakvi postupci bili zakoniti.

“CGO podsjeća i da se bliže predsjednički i sve izvjesniji vanredni parlamentarni izbori, koje već tradicionalno prati masovna zloupotreba ličnih podataka od političkih subjekata pri sakupljanju potpisa podrške”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, i tokom parlamentarnih izbora 2020. godine, kao i predsjedničkih izbora 2018, otkriven je veliki broj takvih slučajeva, kada su od građana upućene i krivične prijave tužilaštvu, koje nijesu imale odgovarajući epilog.

Suljević je pojasnio da Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), čije odredbe tek treba integrisati u crnogorsko zakonodavstvo, donosi i veliki broj novina koje će popraviti stanje na tom polju, i to kroz povećanje stepena zaštite i temeljnije regulisanje pitanja odgovornosti.

“No, već sada se čini se da će, s obzirom na nemogućnost da se osigura poštovanje aktuelnih propisa, primjena GDRP-a biti preveliki zalogaj”, ocijenio je Suljević.

Kako je zaključio, u CGO-u očekuju da će pitanje zaštite ličnih podataka zavrijediti dužnu pažnju donosilaca odluka i da će u narednom periodu biti uloženo više truda u podizanju kvaliteta zaštite ličnih podataka koji su često meta zloupotreba, pa čak i od samih donosilaca odluka.

