Lekić: Očekujem da Đukanović imenuje mandatara

Podgorica, (MINA) – Vlada je mogla da se formira i bez izmjena Zakona o predsjedniku i još nije kasno da se to učini po normalnoj proceduri, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić, dodajući da očekuje da predsjednik države Milo Đukanović imenuje mandatara.

Lekić, kojeg parlamentarna većina predlaže za mandatara, kazao je Novoj M da žele da Đukanović napravi novi krug konsultacija i predloži mandatara, kao i da je Zakon o predsjedniku krajnja mjera.

“Težim legalnosti i očekujem da Đukanović imenuje mandatara”, kazao je Lekić, prenosi portal RTCG.

On je naveo da se u okviru skupštinske većine vode intenzivni razgovori o Vladi.

“Ovo bi bila prva Vlada koja bi bila izraz narodne volje od prije dvije godine i prva sa punim legitimitetom”, rekao je Lekić.

On, kako je kazao, ne očekuje probleme oko formiranja vlade i podjele resora.

“Nakon dvije godine lutanja, parlamentarna većina je izvukla pouke. Vlada treba da bude formirana na bazi rezultata izbora i to će svi poštovati”, rekao je Lekić.

