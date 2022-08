Lekić: Demos na glasanju o Vladi najvjerovatnije uzdržan

Podgorica, (MINA) – Demos će sjutra na vanrednoj sjednici Skupštine, o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi, najvjerovatnije biti uzdržan, najavio je lider te stranke Miodrag Lekić.

Lekić je, tokom razgovora sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, kazao da Demos time jasno pravi distancu prema svim akterima “neprirodne i zato rekordno brzo raspale vladine koalicije”.

Kako je saopšteno iz Demosa, Lekić je naveo da bi ta stranka time istovremeno dala šansu od 14 dana za usmjeravanje političkog procesa prema interesima zemlje i njenih građana.

Lekić je, podsjećanjem na značaj partnerstva Crne Gore i OEBS-a, posebno u vrlo delikatnom momentu reformskih procesa, izrazio očekivanja za još jačom demokratskom ulogom OEBS-a u državo.

“Tom prilikom Lekić je prenio mišljenje da, uprkos nestabilnoj političkoj sceni u Crnoj Gori, nije nemoguće pevazilaženje duboke političko-institucionalne krize pod uslovom da se poštuju poznata pravila demokratije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Vag naglasila kako Misija OEBS-a i u Crnoj Gori dosledno ostaje privržena promociji vrijednosti pravne države i ljudskih prava.

Vag i Lekić su saglasni da Crna Gora prolazi kroz fazu ozbiljnih iskušenja, prije svega na untrašnjem planu, što će bitno opredijeliti rezultate u procesu evropskih integracija.

Kako je saopšteno, taj rezultat će najviše zavisiti od doraslosti snaga koje vode državu, kao i od svih faktora koji učestvuju u političkom procesu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS