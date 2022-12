Lažne dojave o eksplozivnim napravama u školama

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije pregledali su 93 osnovne i srednje škole i utvrdili da su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne, saopšteno je iz Uprave policije.

Više osnovnih i srednjih škola u Podgorici, Baru, Budvi, Bijelom Polju i Kotoru evakuisano je danas zbog dojave o postavljenim bombama.

Iz Uprave policije su kazali da su pregledali 40 školskih objekata u Bijelom Polju, 41 objekat u Podgorici, devet u Kotoru, dva u Baru i jedan u Budvi.

“Tom prilikom nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na sumnju da je u ovim ustanovama podmetnuta eksplozivna naprava kako je to ranije dojavljeno putem mejla, kao što je javnost već upoznata, već možemo saopštiti da su dojave bile lažne”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će njihovi službenici u narednom periodu, kao i do sada, činiti sve u cilju zaštite bezbjednosti svih građana, sa posebnim senzibilitetom prema djeci.

