Lažne dojave o bombama u visokoškolskim ustanovama

Podgorica, (MINA) – U visokoškolskim ustanovama u Podgorici, koje su jutros evakuisane zbog dojava o postavljenim bombama, nijesu pronađene eksplozivne naprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Zbog dojava o bombama, koje su pristigle putem mejla, jutros su evakusiane zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore i tehničkih fakulteta.

Iz policije su kazali da je radi zaštite bezbjednosti svih studenata, nastavnog i drugog osoblja u svim ustanovama koje su pomenute u dojavama sprovedena evakuacija.

„Pripadnici Uprave policije izvršili su detaljne preglede i utvrdili da nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na sumnju da su u tim ustanovama postavljene eksplozivne naprave“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da policija preduzima sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije IP adrese sa koje su upućeni sporni mejlovi.

