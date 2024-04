Laušević: Inficirano dijete dobro, kontakti nemaju simptome

Podgorica, (MINA) – Dijete iz Bara koje je oboljelo od malih boginja u dobrom je stanju, a niko od kontakata oboljelog nije dobio simptome te bolesti, kazao je direktor Instututa za javno zdravlje (IJZ) Dragan Laušević.

U Crnoj Gori je prošle sedmice registrovan prvi slučaj obolijevanja od malih boginja, a oboljelo je dijete od osam godina koje nije vakcinisano.

Infekcija je importovana iz Sarajeva, gdje je na sportskom takmičenju boravila grupa od šezdesetoro djece i desetak trenera.

Laušević je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekao da je dijete koje se razboljelo dobro i kod kuće.

“Vrši se nadzor nad svima koji su bili u kontaktu sa njim”, naveo je Laušević.

Kako je rekao, niko od kontakata oboljelog djeteta nije dobio simptome te bolesti.

Laušević je kazao da je zabilježen blagi rast vakcinacije djece u Baru, gdje je zabilježen prvi slučaj morbila, prenosi Portal Vijesti.

“Za vikend su date ukupno 72 doze vakcina”, dodao je Laušević.

