Lamela C biće srušena uprkos opstrukcijama

Podgorica, (MINA) – Rješenje o rušenju lamele C, zgrade pod Ljubovićem, biće sprovedeno uprkos evidentnim pokušajima opstrukcije, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz tog resora su kazali da ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović razumije situaciju u kojoj su se našli kupci stanova u lameli C.

On će, kako su naveli iz Ministarstva, primiti građane koji su oštećeni prodajom nelegalno izgrađenih stambenih objekata u lameli C, kako bi zajednički uložili napor da se pronađe rješenje za taj problem.

„Poštujući princip vladavine prava, kao osnovni postulat u radu Ministarstva, rješenje o izvršenju biće sprovedeno uprkos evidentnim pokušajima opstrukcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rješenjem Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine od 5. decembra ove godine, dozvoljeno prinudno izvršenje rješenja od 20. marta 2019.

Tim rješenjem, kako su kazali iz Ministarstva, urbanističko građevinski inspektor je subjektu nadzora, kompaniji PS Gradnja, naredio rušenje objekta u izgradnji – stambenog objekta kolektivnog stanovanja – lamele C, u roku od 15 dana.

„Istim rješenjem utvrđeno je da će se prinudno izvršenje rješenja sprovesti 20. decembra ove godine“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je izvršna služba Ministarstva izašla na lice mjesta i započela postupak izvršenja, ali da izvršenje rješenja nije sprovedeno iz objektivnih razloga, većeg broja prisutnih građana.

„Povodom predmetnog izvršenja, Ministarstvo obavještava javnost da će fokus njegovog djelovanja i dalje biti puno poštovanje Zakona i usmjerenost ka pravnoj državi i principu vladavine prava“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS