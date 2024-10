Lajčak: Politički akteri da se ujedine oko napretka u pregovorima sa EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima jedinstvenu priliku da brzo napreduje u pregovaračkom procesu, kazao je specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak i pozvao političke aktere da se ujedine oko tog cilja.

On je to kazao u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Kako je saopšteno iz Kabineta Predsjednika, Milatović i Lajčak su razgovarali na temu daljeg ubrzanja reformi na evropskom putu Crne Gore.

“Crna Gora ima jedinstvenu priliku da brzo napreduje u pregovaračkom procesu”, rekao je Lajčak.

On je pozvao političke aktere da se ujedine oko tog cilja.

Milatović je istakao da je Crna Gora jasno opredijeljena da postane 28. članica EU do kraja 2028. godine.

“Dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR) predstavlja prekretnicu na našem evropskom putu i ulazak u završnu fazu pristupnih pregovora”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, do kraja godine, tokom mađarskog predsjedavanja Savjetom EU, očekuje se zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja.

“Što će predstavljati dodatni zamah ostvarenju našeg evropskog cilja“, poručio je Milatović.

On je kazao da bi pristupanje Crne Gore Uniji bilo važan signal i za ostale zemlje regiona, kao uspješna priča i motivacija za nastavak pregovora.

Milatović je rekao da očekuje da će se novi saziv Evropske komisije od samog početka dodatno posvetiti politici proširenja, posebno kada je u pitanju Crna Gora.

“Jer je to način da se pokaže da se svaki napredak prema zaslugama adekvatno nagrađuje, kao i da se oživi nada u evropsku perspektivu svih država kandidata”, naveo je Milatović.

