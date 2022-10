Lajčak: Crna Gora i dalje predvodnik u pristupnom procesu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje predvodnik u pristupnom procesu i, za razliku od susjednih zemalja, sve je u njenim rukama, kazao je specijalni izaslanik Evropske unije (EU) Miroslav Lajčak.

On je novinarima u Budvi, na pitanje kako vidi izlaz iz aktuelne političke krize, rekao da vjeruje da su politički lideri u stanju da riješe tu krizu.

“Mi apsolutno ne govorimo ko treba da bude u vladi, ali u EU želimo vladu koja je pro-evropska koja ima snagu da svoj program primijeni kroz konkretne akcije na terenu”, naveo je Lajčak nakon panela na 2BS forumu.

On je kazao da se sastastao sa visokim zvaničnicima u Crnoj Gori kako bi čuo njihovo mišljenje o izlasku iz krize.

“Ovo nije dobro za Crnu Goru, mislim da se u pogledu toga svi slažemo. Još jednom da ponovim, promijenila se atmosfera u EU, shvatamo koliko je važna integracija Zapadnog Balkana”, rekao je Lajčak.

On je kazao da je podrška članstvu Zapadnog Balkana snažnija nego ikad.

“Ali moramo da vidimo i napore odavde da bismo mogli taj poces da zaokružimo. Vaši susjedi imaju puno problema, ovjde u Crnoj Gori je sve u vašim rukama. Nemate prepreku ni izgovor. Još uvijek je Crna Gora prvak u tom procesu, ali se taj proces usporio do nivoa koji ne može da zadovolji nikog”, istakao je Lajčak.

