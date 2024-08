Kvalitet vazduha u Crnoj Gori pogoršan zbog požara

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, zbog velikog broja aktivnih požara, došlo do pogoršanja kvaliteta vazduha, saopštili su iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Iz Agencije su rekli da je to registrovano na mjernim uređajima u okviru Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha.

Kako su naveli, povećanje koncentracija PM10 i PM2,5 čestica registrovano je periodično na pojedinim mjernim mjestima od 31. jula.

“Zbog intenziviranja požara i povećanja emisije zagađujućih materija u vazduh usljed sagorijevanja biljne mase na velikim površinama i brojnim lokacijama, posebno u centralnom dijelu, od četvrtka su izmjerene visoke i veoma visoke satne koncentracije PM10 i PM2,5 čestica, na mjernim mjestima u Podgorici i Nikšiću”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su najvisočije koncentracije PM10 i PM2,5 čestica izmjerene na mjernom mjestu u Bloku V u Podgorici, koje su jutros u sedam sati iznosile 228µg/m3 PM10 i 194 µg/m3.

Iz EPA su apelovali na sve građane da se maksimalno odgovorno ponašaju i da svojim postupcima ne dovedu do potencijalne mogućnosti aktiviranja požara.

Oni su apelovali na građane i da u periodu prisustva visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu aktivnosti prilagode preporukama Instituta za javno zdravlje.

Iz EPA su rekli da se u slučaju visokog zagađenja vazduha, kada je satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3, preporučuje svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva – djeci, trudnicama, starima i hroničnim bolesnicima, da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu.

Kako su kazali, treba ograničiti i izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti na otvorenom, pri kojima se diše brze ili dublje, kao što su trčanje ili vježbanje.

“U slučaju veoma visokog zagađenja vazduha, kada je satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3, preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti na otvorenom, do poboljšanja kvaliteta vazduha”, navodi se u saopštenju.

