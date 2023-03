Kultura spona jugoistoka Evrope

Podgorica, (MINA) – Kultura je važna spona država jugoistoka Evrope, ocijenjeno je na sastanku političkih direktora Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je treći sastanak političkih direktora SEECP održan danas na Cetinju, u okviru predsjedavanja Crne Gore tom regionalnom inicijativom, kao jednoj od najznačajnijih na prostoru od Ankare do Ljubljane.

Na sastanku kojem je predsjedavao vršilac dužnosti generalnog direktora za multilateralne poslove u MVP-u, Radovan Bogojević, učestvovali su nacionalni koordinatori učesnica Procesa, kao i predstavnici Savjeta za regionalnu saradnju i Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Bogojević je kazao da je mjesto sastanka u zgradi Ministarstva kulture i medija inspirisano motom predsjedavanja „Jugoistok Evrope kao prostor kulture i saradnje“ i odabrano sa namjerom da se istakne uloga kulture i njen potencijal da udruži u ostvarivanju boljih rezultata.

Učesnici su, imajući u vidu da slijedi najintenzivniji period predsjedavanja do kraja juna ove godine, pozdravili dosadašnje aktivnosti.

„Oni su podržali predstojeće događaje usklađene sa našim prioritetima – ljudskim pravima, jačanjem bezbjednosti kroz vladavinu prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, energetsku i sajber bezbjednost, zelenom agendom i digitalnim društvom“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je, u domenu evropske agende, zajednički ocijenjeno da, osim prošlogodišnjih ohrabrujućih vijesti za Skoplje, Tiranu, Sarajevo, Kišinjev i Kijev, nedavna odluka o viznoj liberalizaciji za Prištinu, koja će početi da se primjenjuje od januara sljedeće godine, predstavlja veoma važno postignuće, jer je riječ o jednoj od najvećih koristi pristupnog procesa za sve građane država aspiranata.

Na sastanku je istaknuta važnost Strategije 2030 sa zadatkom promovisanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u regionu jugoistočne Evrope, prvenstveno kroz ekonomski rast, smanjivanje siromaštva i nejednakosti, osnaživanje žena, unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života.

Iz MVP su rekli da su učesnici razgovarali o mogućnosti uspostavljanja saradnje Savjeta za regionalnu saradnju i Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI), kojoj Crna Gora predsjedava tokom ove godine, a čiji su predstavnici Radomir Šćepanović i Vladimir Sekulić učestvovali na sastanku.

Bogojević je rekao da je katastrofalni zemljotres koji je pogodio jug Turske i sjeverni dio Sirije još jedan poziv za sve da urade više kako bi stvorili preduslove da se djeluje efikasnije i pomaže u cilju prevazilaženja posljedica prirodnih katastrofa tih razmjera.

Na sastanku je bilo riječi i o modalitetima funkcionisanja izvršnog tijela Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, kako bi učesnice u perspektivi postigle dogovor o imenovanju novog generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju.

„Slijedeći moto predsjedavanja i istorijski značaj Prijestonice za Crnu Goru, za sve učesnike je organizovana posjeta Biljardi i Muzeju Kralja Nikole“, dodaje se u saopštenju.

