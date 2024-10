Ksenija Milović na čelu Demosa

Podgorica, (MINA) – Ksenija Milović izabrana je za predsjednicu Demosa, saopšteno je iz te stranke.

Navodi se da je Milović izabrana jednoglasno, a na predlog dosadašnjeg predsjednika stranke Miodraga Lekića, nakon što mu je istekao status poslanika.

Milović je do sada obavljala funkciju potpredsjednice stranke i odbornica je Demosa u Skupštini opštine Nikšić.

Milović je istakla da će Demos u svom djelovanju nastaviti shvatanje politike isključivo kao težnju za postizanje opšteg dobra i suprotno, kako je navela, dominatnoj političkoj praksi populizma, propagande i klijentelizma u Crnoj Gori.

“Stranka ostaje privržena vrijednostima pravne države, stručne kompetenetnosti i javne skromnosti u političkom djelovanju, makar takav pristup pri sadašnjem stanju u zemlji ne vodio kvantitativnim rezultatima stranke”, navela je Milović.

Ona je zahvalila Lekiću na kompetenetnom djelovanju u političkoj i kulturnoj javnosti, kao i doprinosu u dužem periodu demokratskim promjenama u zemlji, koje su se, kako je kazala, konačno i dogodile 30. avgusta 2020. godine.

Milović je rekla da očekuje da će Demos, uz organizaciono unapređenje rada stranke, značajnije doprinositi cilju konstituisanja Crne Gore kao pravne, javno odgovorne, dekriminalizovane, ekonomski prosperitetne, pristojne države, jednake za sve njene gradjane.

“Demos ostaje privržen idejama i vrijednostima pobjede 30. avgusta koja je, uz određene rezultate, posebno u oblasti tužilaštva – bila ujedno pobjeda koja je nedoraslim i neodgovornim vođenjem države degradirana, već u prvim periodima funkcionisanja nove vlasti”, kazala je Milović.

