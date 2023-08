Krivokapić: Kašnjenje u reformama otvorilo prostor politikama devedesetih

Podgorica, (MINA) – Kašnjenje u reformama u Crnoj Gori otvorilo je prostor za maligni uticaj politike koja je razarala Balkan devedesetih godina prošlog vijeka, rekao je počasni predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz SDP-a, Krivokapić je u razgovoru sa predstavnikom Stejt Departmenta Filipom Rikerom, rekao da je ta politika sada dobila samo personalno inoviranje i nove aktivnosti koje imaju osnovni cilj Crne Gore kao “male Ukrajine”.

“Plovidba je teška i kada imate jasan kurs na zapad, iskusnog kapetana i lojalnu posadu, a nemoguća sa posadom koja se sprema da promjeni kurs i zamijeni zastavu – pripadnost broda čim izbaci sve one koji hoće ka evroatlantskoj luci spasa” naveo je Krivokapić.

On je naveo da je stožerna ustavna vrijednost Crne Gore – država građana, pod stalnom destrukcijom etno-nacionalizama sa većim klerikalnim uticajem nego i tokom poslednjih ratova u regionu.

“Crna Gora od lidera u evroatlantskim integracijama postaje najveći gubitnik u protekle tri godiname. Ubice evropskog puta uzimaju ime svoje političke žrtve. Već viđeno, posljednje decenije dvadesetog vijeka kad su “branitelji Jugoslavije“ etnički čistili jugoslovenske narode”, istakao je Krovokapić.

U saopštenju se navodi da je Riker, kao izuzetan poznavalac ali i prijatelj Zapadnog Balkana, izrazio zabrinutost pred mnogim turbulencijama u regionu.

Kako se dodaje, sagovornici su posebno razmijenili mišljenja na temu perspektive okončanja rata u Ukrajini imajući u fokusu aktivnosti koje je Krivokapić kao Predsjendik Parlamentarne Skupštine OEBS-a imao u toj regiji.

