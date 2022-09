Krivokapić: Izborima do izlaska iz krize

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će iz aktuelne političke krize izaći izborima i demokratskom odlukom građana, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i dodao da vjeruje da će građani izabrati najbolje rješenje, kao i 2006. godine.

Krivokapić je, u intervjuu za Glas Amerike, upozorio da eskalira rusko miješanje u Crnoj Gori, koja bi, kako je ocijenio, potencijalno moglo da bude vruća tačka na Balkanu.

On smatra da je odluka predsjednika države Mila Đukanovića bila potpuno ispravna.

“Predsjednik države ne mora dati mandat ako vidi nekog pred sobom ko ne štiti osnovne ustavne odredbe strateške orijentacije Crne Gore, a za (Demokratski) front smo čuli od naših saveznika da ih ne štiti”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da predsjednik države dobija mandat od građana i da treba da štiti ustavni poredak u trenucima kada je destabilizovana vlast, kad je nema, kada je pala vlada.

Predsjednik države, kako je dodao, treba da bira rješenja koja su najbolja za građane Crne Gore.

“Ako na političkoj sceni nema nekog kome može dati da bi ispunio taj kriterijum, da će biti odbranjen ustavni poredak, i na osnovu toga vođena politika Crne Gore, logično je da uradi ono što je uradio – da pozove da građani odluče kome će oni dati ponovo vlast, sa novim saznanjima koja su stekli dvije godine od izbora”, naveo je Krivokapić.

On je kazao da će Crna Gora iz političke krize izaći izborima i demokratskom odlukom građana.

“Ja sam od onih koji duboko vjeruju, kao i devedesetih kada su Liberalni savez i Socijaldemokratska partija jedini bili za nezavisnost, da će građani izabrati najbolje rješenje”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da su građani izabrali najbolje rješenje 2006. godine i da je sasvim siguran da će to uraditi ove godine na vanrednim izborima.

Krivokapić smatra da će to donijeti stabilnost i da će vrlo brzo ta vlada moći, sa rezultatima, donijeti i članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Na pitanje da li će, imajući u vidu krizu u zemlji i nemogućnost dogovora, kao i blokirano pravosuđe, biti potrebna međunarodna medijacija, on je odgovorio da misli da toga neće biti.

“Kao svjedok vremena, predsjednik Skupštine prije referenduma, usudio bih se reći da je ovo teže stanje nego prije referenduma. Tada smo imali stabilnu vlast, lojalnu državi”, naveo je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, sada je suprotno od toga.

Krivokapić je kazao da nema potrebe za medijacijom i da evroatlantski partneri Crne Gore pomažu u svim oblicima koji su dozvoljeni u savezništvu.

“Nemiješanjem u unutrašnje odnose, ali svakako sa jasnim porukama svim političkim činiocima da su njihovi saveznici one snage koje brane sada Ukrajinu zajedno sa njima, koje brane mir i stabilnost Crne Gore, ustavni poredak i koje će građanima obezbijediti evropske integracije koje podržava više od 80 odsto”, naveo je Krivokapić.

Upitan da li zbog trenutne situacije očekuje negativan izvještaj Evropske komisije, on je kazao da je to rečeno i da je to čitao na vladi.

“U slučaju da budete potpisali Temeljni ugovor, imaćete propuštanje istorijske šanse, kako piše u tom stavu EU, i dobićete već tada negativan izvještaj”, naveo je Krivokapić.

Na pitanje da li su međunarodnim partnerima Crne Gore iz EU i Sjedinjenih Američkih Država izrazili zabrinutost zbog mogućeg učešća DF-a u vladi, on je odgovorio da je to rekao i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.

“Svima je jasno da je to zvaničan stav američke politike – da DF, kao ruski eksponent, kao eksponent druge države u Crnoj Gori, ne može biti dio vlade koja bi imala političku podršku naših partnera”, kazao je Krivokapić.

On je ocijenio da bi ta vlada bila pod raznim oblicima izolacije i da bi građani Crne Gore opet platili cijenu služenja nekoj drugoj državi, a ne svojoj.

Na pitanje koliko je Crna Gora trenutno podložna još većem ruskom miješanju, imajući u vidu aktuelnu političku krizu, Krivokapić je kazao da je u svim kontaktima osjetio da su saveznici Crne Gore to shvatili.

“Da je Crna Gora potencijalno vruća tačka na Balkanu”, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, pored onoga što se već dešava na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, i Crna Gora se pokazuje kao posebno značajna meta ruskog malignog uticaja na Balkanu.

“Po onome što sam shvatio, a mislim da su to shvatili i naši saveznici, moguće prioritetna tačka bavljenja i destabilizacije po principu – što gore na Balkanu, što gore u Crnoj Gori, to bolje za rusku agresiju u Ukrajini”, rekao je Krivokapić.

Upitan kako će međunarodni partneri pomoći Crnoj Gori da izbjegne da bude vruća tačka i da spriječe eskalaciju, on je kazao da misli da je osvješćivanje domaće i međunarodne javnosti, i fokusiranje koje je donio rat u Ukrajini, pored svog zla i tragedije, pokazalo bolesti koje su postojale na Balkanu i prije tih uticaja.

Krivokapić je rekao da je u svim kontaktima u Stejt departmentu, na više nivoa, obećan dio pomoći i finansijska podrška, ali i jaka politička podrška i pomoć za bezbjednosno-odbrambeni sistem da bude otporan na sve što slijedi.

On je, odgovarajući na pitanje da li ima nekih novih informacija o tome ko je odgovoran za sajber napad, kolika je šteta i da li je i Rusija umiješana, naveo da su neki od stručnjaka sa Oksforda rekli da je to najjači napad na jednu evropsku zemlju.

Krivokapić je kazao da je onda jasno ko sve može da bude zainteresovan da se na taj način fokusira na jednu malu Crnu Goru.

“Ostaviću onima koji su za to zaduženi da objave podatke. Dostupni su meni i partnerima, ali nije na meni da ih objavim”, dodao je Krivokapić.

