Krivokapić: Crna Gora dobila novu perspektivu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, izborom 44. Vlade, dobila novu perspektivu i šansu da iskorači, da se pomiri i pronađe evropski put, ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić.

Krivokapić je na društvenoj mreži X čestitao novom premijeru Milojku Spajiću i Pokretu Evropa sad (PES) na izboru 44. Vlade.

“Najavio sam da će ono što nije valjalo – proći. I prošlo je. Jutros je Crna Gora dobila novu perspektivu i novu šansu da iskorači, da se pomiri i pronađe svoj evropski put”, rekao je Krivokapić.

On je kazao da je siguran da će Spajić, zajedno sa timom, pod uslovom da ne bude opstrukcija sa strane, preporoditi Crnu Goru.

“Naša zemlja je dobila modernog i progresivnog premijera, čovjeka za 22. vijek, reformatora i vizionara. Ima nade za Crne Goru”, zaključio je Krivokapić.

