Krivična prijava zbog teške krađe

Podgorica, (MINA) – Beranska policija podnijela je krivičnu projavu protiv četiri osobe osumnjičene da su iz jedne škole u tom gradu ukrali veću količinu alata, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su D.R. (19), K.H. (19), M.K. (21) i A.T. (21) osumjičeni da su 10. februara ukrali veću količinu alata iz jedne osnovne škole.

Iz Uprave policije su kazali da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

“Po nalogu tužioca je protiv D.R., K.H., M.K. i A.T. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa”, kaže se u saopštenju.

