Krivična prijava protiv ruskog državljanina zbog marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici hercegnovske policije podnijeli su kriviču prijavu protiv ruskog državljanina D.S. (57) kod kojeg je pronađeno skoro 400 grama marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da se D.S. sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

“D.S. je kontrolisala hercegnovska policija, i izvršen je pretres kuće i drugih prostorija koje on koristi. Tom prilikom pronađeno je ukupno 388 grama materije za koju se sumnja da je marihuana”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je materija upućena na odgovarajuća vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu protiv D.S. podnijeta krivična prijava”, navodi se u saopštenju.

