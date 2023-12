Kreirati održive politike i mjere za kontrolu upotrebe duvana

Podgorica, (MINA) – Održivi odgovor na problem upotrebe duvanskih proizvoda mora se tražiti u angažmanu svih sektora i cjelokupnog društva, poručeno je sa nacionalnih multisektorskih konsultacija, koje su organizovali Ministarstvo zdravlja i Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori.

Na konsultacijama pod nazivom “Efikasna kontrola upotrebe duvana u Crnoj Gori: mitovi, izazovi i rješenja“ istaknuto je da je vrijeme da se djeluje i da se djeca zaštite od toksičnog “zagrljaja” duvanske industrije.

To se, kako je ocijenjeno, može uraditi kroz insistiranje na kreiranju i implementaciji održivih politika i mjera za kontrolu upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda.

Kako je saopšteno iz Kancelarije SZO u Crnoj Gori, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, Srđan Pavićević, kazao je da Crna Gora proživljava epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti, kao dominantnog uzroka prijevremenog mortaliteta i ozbiljnog razvojnog problema.

On je istakao da je duvan vodeći uzrok umiranja i obolijevanja u Crnoj Gori.

Kako je rekao Pavićević, posebno zabrinjava činjenica da sve češće djeca i mladi postaju žrtve duvanske industrije i njihovih manipulativnih, agresivnih kampanja za promociju novih duvanskih i nikotinskih proizvoda.

„Kada sa 14 godina uđete u carstvo nikotina i zavisnosti, vaša budućnost je neizvjesna. Čovjek koji je zavisnik od nikotina nije slobodan“, kazao je Pavićević.

On je naglasio da su notorne neistine multinacionalnih duvanskih kompanija da su novi duvanski proizvodi put ka ostavljanju duvana.

„Cijela priča leži u nikotinu. Nikotinski receptori su braća od stričeva kokainskih receptora. Priča o zabrani duvanskih proizvoda nemoguća je bez zabrane i elektronskih cigareta“, istakao je Pavićević.

Kako je kazao, ako se žele zaštititi djeca i mladi, žestoka kontrola sprovođenja propisa i rigorozna kaznena politika nemaju alternativu.

„Vlada će, u partnerstvu sa SZO, raditi posvećeno u duhu ratifikovane konvencije i dobrih komparativnih rešenja na sprovođenju mjera, kako bi se „pošast“ savremenog društva – upotreba duvana i nikotinskih proizvoda svela na prihvatljiv nivo, ako je uopšte i moguće“, poručio je Pavićević.

Predsjednik skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Dražen Petrić istakao je da pušenje osiromašuje porodice i zajednice, opterećuje zdravstveni sistem i ozbiljno narušava životnu sredinu.

On je ocijenio da visoka prevalence korišćenja duvanskih proizvoda svojevrstan indikator da je neophodno insistirati na efikasnojoj implementaciji zakona.

“Parlament ostaje posvećen dosljednoj implementaciji obaveza iz ratifikovane SZO Okvirne konvencije o upotrebi duvana, kao okosnice efikasne kontrole upotrebe duvana, nacionalnih napora na planu zaštite i očuvanja zdravlja, sprečavanja prijevremenog umiranja, kao i stvaranja uslova za pravičnije i inkluzivnije društvo“, naglasio je Petrić.

Prema njegovim riječima, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje očekuje nova zakonska rešenja o kontroli upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda, kako bi se u duhu dobre prakse i Konvencije regulisali novi duvanski i nikotinski proizvodi.

Odbor će, kako se navodi, sa posebom pažnjom pratiti implementaciju ostalih obaveza iz ratifikovane konvencije i promovisati multisektorsku saradnju u borbi protiv upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda.

Predsjednik skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Dejan Đurović, kazao je da je svaka faza prozivodnog lanca duvana štetna po cjelokupni ekosistem – uzgajanje, prozivodnja, distribucija, odlaganje duvanskih prozivoda.

„Svaka faza se negativno odražava na pijaću vodu, vazduh koji dišemo, šume, plaže i ostale ljepote prirode“, rekao je Đurović.

On je kazao da se održivi odgovor na problem upotrebe duvanskih proizvoda mora tražiti u angažmanu svih sektora i cjelokupnog društva.

„Prepoznajući štetna dejstva cigareta, kao jedne od najtoksičnijih vrsta otpada u životnoj sredini, naš Odbor nastupaće sa pozicija promocije principa „zagađivač plaća“, naveo je Đurović.

On je poručio da će biti posvećeni iznalaženju optimalnih zakonskih rješenja, koja će omogućiti da kroz mjere efikasne kontrole duvana čuvaju zdravlje građana i životnu sredinu.

„Takve mjere će bez sumnje donijeti benefite po životnu sredinu i zdravlje, ali će doprinijeti i ubrzavanju političkih procesa i procesa evropskih integracija“, dodao je Đurović.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović navela je da nepoštovanje zabrane upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom, javnom prostoru, suboptimalni inspekcijski kapaciteti i agresivan prodor i neregulisanost novih duvanskih i nikotinskih proizvoda, i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku u nastojanju Crne Gore da se izbori sa epidemijom upotrebe duvana.

Prepreku, kako je dodala, predstavljaju i neadekvatan nivo zaštite kreatora politika od interesnih uticaja duvanske industrije i odsustvo servisa za odvikavanje od duvanskih proizvoda.

„Ukoliko želimo da zdravlje i zivot dodamo godinama, a ne samo godine životu, neophodno je da, kroz multisektorsku saradnju, insistiramo na sveobuhvatnom pristupu i mjerama za kontrolu upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda“, poručila je Brajović.

Ona je, kako je saopšteno, posebno pozdravila opredjeljenje Ministarstva finansija da se nastavi sa ubrzavanjem akciznog kalendara, kao i da se akciznim mjerama obuhvate bezdimni proizvodi.

„Nedopustivo je da nijemo posmatramo kako duvanska industrija regrutuje našu djecu i mlade i u najranjivijim godinama uvodi ih u svijet zavisnosti“, navela je Brajović.

Kako je dodala, dok se radi na kadrovskom i tehničkom osposobljavanju Uprave za inspekcijske poslove, treba tražiti sistemska, inovativna rešenja kako postojeći kadrovski potencijal u redovima komunalne policije mobilisati u borbi protiv duvanskih i nikotinskih proizvoda.

Posebno je važno, prema riječima Brajović, razmotriti mogućnost da se kroz digitalne platforme i intenziviranje saradnje sa civilnim sektorom angažuju građani u naporima za život bez toksičnog efekta duvana i nikotinskih proizvoda, po zdravlje čovjeka životne sredine.

„SZO ostaje posvećen partner nacionalnim vlastima u kreiranju i implementaciji održivih i inovativnih rešenja za epidemiju upotrebe duvana, kao vodećeg uzroka umiranja i obolijevanja u Crnoj Gori“, poručila je Brajović.

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Mirjana Vlahović Andrijašević saopštila je da stopa rasprostranjenosti pušenja u Crnoj Gori iznosi oko 35 odsto, a da posebno zabrinjava činjenica da su djeca i mladi sve više izloženi negativnim uticajima duvanskog dima.

Ti podaci su, kako je kazala, alarm za zdravstveni sistem, ali i cjelokupno društvo.

Vlahović Andrijašević je podsjetila da Ministarstvo zdravlja priprema izmjene i dopune postojećeg Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda, kako bi se stvorili uslovi za snažniji i učinkovitiji odgovor na epidemiju upotrebe duvana i nikotinskih proizvoda.

„Posebna pažnja biće posvećena mjerama za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i nikotinskih proizvoda, koje obuhvataju reklamiranje, proizvodnju, promet i obilježavanje, zabranu njihove upotrebe u javnom i radnom prostoru i zaštitu od pasivnog pušenja, sprečavanje uticaja na maloljetne osobe”, navela je ona.

Predstavnik FCTC Sekretarijata, Andrew Black, poručio je da je stopa pušenja u populaciji djece alarmantna i da je neophodno zaštititi mlade od toksičnog uticaja duvanske industrije.

On je dodao da se kroz implementaciju mjera na kontroli upotrebe duvana u Crnoj Gori, značajno doprinosi realizaciji agende održivog razvoja.

