Krapović: Ne ulazim u tuđa ovlašćenja

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da ne ulazi u tuđa ovlašćenja i da neće dopustiti miješanje u njegova, kao i da se u radu uvijek rukovodi Ustavom i zakonima.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ranije danas je rekao da Krapović preuzima ulogu Savjeta za odbranu i bezbjednost najavom o donošenju rješenja o penzionisanju načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG), Zorana Lazarevića.

„U radu se isključivo rukovodim Ustavom i zakonima, nikada sebi ne bih dozvolio da preuzimam bilo kakva ovlašćenja koja mi ne pripadaju, pogotovo kada je riječ o Savjetu za odbranu i bezbjednost“, kazao je Krapović.

On je rekao da „jednako svjesni ovlašćenja Savjeta, moramo biti svjesni i ovlašćenja ministra odbrane koja su precizno zakonski uređena“.

„Na isti način kako mi nije namjera da ulazim u tuđa ovlašćenja zasigurno neću dozvoliti da se bilo ko drugi miješa u moja, kao ministra odbrane“, poručio je Krapović.

On je rekao da na račun Lazarevića na sjednici Savjeta nijesu iznešeni nikakvi „hvalospjevi“, kako je to rekao Milatović.

„Već je iskazano elementarno poštovanje za karijeru i doprinos Lazarevića, kako od članova Savjeta, tako i od mene kao ministra odbrane“, dodao je Krapović.

On je rekao da je tražio da Lazarević ostane prisutan tokom rasprave o njegovom predlogu da bude razrješen dužnosti načelnika Generalštaba VCG, iako je Milatović predložio da tokom rasprave napusti prostoriju u kojoj se sjednica Savjeta održavala.

„Smatram da je sve što radim i predlažem u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore i u interesu Crne Gore i naših građanki i građana, lišeno bilo kakvog partikularnog ili dnevnopolitičkog pristupa, na način koji odgovara ozbiljnosti i dignitetu institucije na čijem sam čelu“, zaključio je Krapović.

