Krapović: Milatović pokušava da lokalnu kampanju stavi ispred državničkih obaveza

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokušava da lokalnu kampanju stavi ispred državničkih obaveza, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Milatović je ranije danas kazao da nije saglasan sa odlukom da načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević bude smijenjen i poručio da neće dozvoliti politizaciju VCG.

Krapović je u reagovanju poručio Milatoviću da ne ignoriše potrebu za reformom sistema odbrane zbog lokalnih izbora u Podgorici.

„Vaši neosnovani navodi su samo pokušaj da lokalnu kampanju stavite ispred državničkih obaveza“, naveo je Krapović.

On je kazao da su za reformu ministar odbrane koji predlaže i načelnik Generalštaba koji prihvata, kao i predsjednici Skupštine i Vlade.

„S druge strane imamo Vas (Milatovića) koji samostalno kočite i zaustavljate reforme sistema. Ne mogu a da se ne zapitam da li je to što Vi radite monopolizacija Ustavnih olašćenja koja ne pripadaju samo Vama“, dodao je Krapović.

Krapović je kazao da je na čelu resora odbrane od novembra prošle godine, a da za to vrijeme Milatović nije pokazao interesovanje za bilo što osim za kadrovska pitanja.

Krapović je rekao i da se Milatović položaja vojnika i njihovih plata sjeti tek nekoliko dana pred izbore.

„Savjetujem da se Vi o tome ne brinete, već pomno pratite kako ćemo mi u Vladi donijeti vrlo brzo odluke na tu temu, a tim povodom biće razloga za zadovoljstvo svakog pripadnika VCG“, naveo je Krapović.

On je dodao da današnje Milatovićeve izjave i ponašanje nijesu ni na nivou komšijskih ćakulanja, a kamoli da pristaju predsjedniku države.

„Pominjete gen Lazarevića i eventualne izmjene u zakonu, a to je isključivo naša stvar. Koja će rješenja biti i kada će biti odlučiće Vlada i Skupština u skladu sa Ustavnim ovlašćenjima“, naglasio je Krapović i poručio da se Milatović tu ništa ne pita.

Krapović je kazao da Milatović ima problem sa sujetom i ambicijama.

„To što gospodine Milatoviću svakodnevno napadate sve subjekte koji su Vam omogućili da bude to što jeste, što se u sve razumijete i za sve ste zaslužni, što hoćete da budete sve – i nosilac liste na lokalnim izborima, i premijer, i ministar odbrane, i unutrašnjih poslova, i finansija, samo ne ono za šta ste izabrani, to je problem Vaših ambicija i sujete“, naveo je Krapović.

On je poručio da mu je dužnost da se odlučno suprostavi svakom pokušaju opstrukcija u radu sistema odbrane i reformi u VCG.

„Tako da uprkos Vašoj želji i činjenici da sebe proglašavate za neprikosnovenog Vrhovnog komandanta, podsjetiću da Vas to ne sprječava da sazovete sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost i da rješavamo ono što je nesporno neophodno – reformu VCG“, zaključio je Krapović.

