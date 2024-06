Krapović: Crna Gora će nastaviti da doprinosi aktivnostima na istočnom krilu Alijanse

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da doprinosi aktivnostima ojačanog prisustva na istočnom krilu Alijanse kroz angažman pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u okviru borbenih grupa u Letoniji i Bugarskoj, rekao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je učestvovao na dvodnevnom sastanku Sjevernoatlantskog savjeta (NAC) u formatu ministara odbrane, koji je održan u sjedištu NATO u Briselu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, ministri su razgovarali o tekućem procesu transformacije Alijanse i njegovom značaju za prilagođavanje savezničkog djelovanja aktuelnim i budućim globalnim bezbjednosnim izazovima.

“Konstatovano je da su tokom proteklih mjeseci sve saveznice pokazale odlučnost kako bi se pravovremeno sprovele odluke koje za cilj imaju dalje snaženje kolektivne odbrane, a posebno imajući u vidu nestabilnosti u susjedstvu evroatlantskog područja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u susret Samitu u Vašingtonu, kada će biti usvojeni dokumenti koji će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavak započetih procesa, ministri konstatovali da je prioritet dalje unapređenje odvraćanja i odbrane od prijetnji koje mogu doći iz svih strateških pravaca.

“U tom kontekstu, istakli su važnost implementacije novih planova odbrane, jačanja strukture snaga i prilagođavanja komandne komponente”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku NAC-a naglašeno da sve saveznice moraju raditi na ispunjavanju dogovora i obaveza kada je u pitanju izdvajanje za potrebe odbrane.

Krapović je, kako se navodi, istakao da je Crna Gora odlučno pristupila realizaciji svih predviđenih zadataka.

“Svjesni da se samo udruženim naporima može pravovremeno realizovati vrlo ambicioznu agendu NATO i, na taj način, kontinuirano osnaživati sistem kolektivne bezbjednosti”, rekao je Krapović.

Govoreći o bezbjednosnim prilikama u Evropi, Krapović je kazao da će Crna Gora nastaviti da doprinosi aktivnostima ojačanog prisustva na istočnom krilu Alijanse kroz angažman pripadnika VCG u okviru borbenih grupa u Letoniji i Bugarskoj.

On je dodao da će Crna Gora i u narednom periodu deklarisati nacionalne snage u skladu sa novim NATO modelom, kao i doprinositi modernizovanoj NATO komandnoj strukturi.

U kontekstu zahtjeva za povećanjem izdvajanja za odbranu, Krapović je naglasio će Crna Gora ove godine premašiti dva odsto bruto društvenog proizvoda za odbranu i time potvrditi kredibilitet države kao pouzdane NATO članice.

Ministri odbrane su, kako je saopšteno, konstatovali da su sve saveznice demonstrirale zavidan nivo posvećenosti zajedničkim zadacima i ciljevima.

“Što je još jedan pokazatelj nepokolebljivosti i spremnosti Alijanse da uspješno odgovori na sve izazove”, zaključuje se u saopštenju.

