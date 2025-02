Kovačević: Nova stretegija nudi kvalitetna rješenja i jasnu viziju obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Strategija za reformu obrazovanja za period od ove do 2035. godine daje niz sistemskih i veoma kvalitetnih rješenja za ključne probleme u obrazovnom sistemu i definiše vrlo jasnu viziju obrazovanja, ocijenila je koordinatorka programa obrazovanja u UNICEF-u Maja Kovačević.

Nacrt tog dokumenta predstavljen je polovinom decembra, a strategija bi, kako je najavljeno, trebalo da bude usvojena do kraja februara.

Kovačević je u intervju Roditelji pitaju, koji zajednički realizuju agencija MINA i Udruženje Roditelji, kazala da su prilikom izrade strategije i definicije strateških ciljeva u fokusu bile potrebe djece.

„Sve ovo se radi da bi se djeca u školama osjećala dobro, da bi nastava bila kvalitetna i pružila im priliku da steknu sva znanja koja su im potrebna za dalje učenje i tržište rada i, ono što je najvažnije, za njihov cjelokupan razvoj i životnu dobrobit“, istakla je Kovačević.

Ona je podsjetila da je Analiza sektora obrazovanja u Crnoj Gori, koja je objavljena 2022. godine, ukazala na to da se već godinama suočava sa velikim brojem vrlo kompleksnih i isprepletanih problema, bilo da se oni odnose na kvalitet obrazovanja, inkluziju, pravičnost, upravljanje obrazovanjem, finansiranje obrazovanja, ili na školsku infrastrukturu o kojoj se najviše govori.

Činjenica je, kako je dodala, da se ti problemi ne mogu rješavati odvojeno jedan od drugih.

„Ne možete insistirati na razvoju digitalnih vještina djece u školama, ukoliko one nijesu opremljene, ili zagovarati povećanje obuhvata predškolskim vaspitanjem u situaciji u kojoj imate vrtićke grupe od preko 40, 50 ili 60 djece“, kazala je Kovačević.

Kako je rekla, drugi problem na koji je ukazala Analiza sektora obrazovanja jeste da nije postojala vizija obrazovnog sistema.

Na pitanje kako bi trebalo da izgleda sistem obrazovanja za deset godina, ona je objasnila da treba da bude oslobođen upravo tih ključnih problema prepoznatih Analizom.

„Nova strategija za reformu obrazovanja je odgovor na te probleme. S jedne strane, ona kroz četiri strateška cilja koja su definisana daje niz sistemskih i veoma kvalitetnih rješenja koja treba sprovesti u praksi, a sa druge strane definiše i vrlo jasnu viziju obrazovanja“, navela je Kovačević.

Prvi strateški cilj, kako je kazala, odnosi se na unapređenje kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja.

„Ono čemu se teži je da obrazovni sistem pruža visokokvalitetno, inkluzivno, pravično i svakom djetetu pristupačno obrazovanje“, rekla je Kovačević.

Ona je navela da se drugi strateški cilj odnosi na podršku nastavnicima.

„Treba da prepoznamo da je nastavno osoblje najznačajniji resurs obrazovnog sistema i da je zbog toga ulaganje u njihovo inicijalno obrazovanje, ali i kontinuirani profesionalni razvoj od ključnog značaja za to koliko će naša djeca biti zadovoljna u školi i kakva će im postignuća biti“, istakla je Kovačević.

Treći strateški cilj, kako je kazala, odnosi se na unapređivanje finansiranja i upravljanja obrazovanjem.

„Ulaganje u obrazovanje i budžet koji država da za obrazovanje najvažnija je investicija za svaku državu“, naglasila je Kovačević.

Kako je navela, četvrti strateški cilj odnosi se na unapređenje školske infrastrukture i opremljenosti škola.

„Važno je da škola bude više, da su bolje opremljene i da djeci pružaju visoko kvalitetan ambijent za učenje“.

Na pitanje da li će reforma krenuti od predškolskog obrazovanja, ili će se neki djelovi obrazovnog sistema istovremeno reformisati, Kovačević je odgovorila da je u toku izrada akcionog plana za period 2025-2026. godina i da je revizija nastavnih planova i programa ono što se prvo mora uraditi.

Ona je kazala da mora da postoji horizontalna i vertikalna povezanost između predmeta, da se ne očekuje da djete treba da zna da napiše neku riječ na engleskom u drugom razredu, a da još nije učilo latinicu.

Kako je rekla Kovačević, ono čemu će se sigurno prvo pristupiti je izrada okvira za novi kurikulum, koji će odretiti kako će izgledati nastavni plan i program.

„Taj okvir za novi kurikulum mora da definiše koja su to znanje i vještine koje djeca treba da iznesu iz vrtića, osnovne i srednje škole. Tu se mora uzeti u obzir cijeli set vještina, kao što su digitalne, zelene vještine, socioemocionalne vještine, kao i univerzalne vrijednosti“, dodala je Kovačević.

Kako je kazala, izazov koji je uočen je da školska godina u Crnoj Gori traje kraće nego što je prosjek u zemljama Evrope.

Kovačević je rekla da djeca imaju veoma obiman program, a relativno mali broj časova, odnosno da relativno kratko vrijeme provode u škole.

„I zbog toga dolazi do učenja napamet i „trčanja“ kroz program“, dodala je Kovačević.

Ona je navela da će se sprovoditi i obuke nastavnika, da bi mogli da nastavu učine kvalitetnijom i interaktivnijom.

„Ono što će sigurno morati da se započne je unapređenje udžbenika, a takođe će se rekonstruisati i graditi škole“, rekla je Kovačević.

Konsultacije o strategiji reforme obrazovanja organizovane su krajem godine u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu”, koji Udruženje Roditelji realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), UNICEF-om, Evropskom unijom i Fondom Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.

U konsultacije, koje su organizovane u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima, Herceg Novom, Baru i Ulcinju, bili su uključeni svi učesnici obraovnog procesa – nastavnici, djeca, roditelji.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović kazala je da je ono što su roditelji prepoznali kao ključne izazove integrisano u nacrt dokumenta.

Roditelji su, kako je rekla, u toku javne rasprave o strategiji imali priliku da dostave dodatne komentare.

Mihailović je navela da su roditelji tokom konsultacija ukazali da je potrebno revidirati programe i planove, da se udžbenici moraju prilagođavati uzrastu, i da se mora prestati sa potrebom plaćanja privatnih časova kako bi djeca usvojila znanja.

Ona je istakla da su roditelji, takođe, shvatili da je u cijeloj priči važno da se i njihova uloga mijenja.

Kovačević je rekla da su prosvjetni radnici tokom konsultacija ukazali da treba naći način da veći broj nastavnika učestvuje u istraživanjima i kreiranju programa, da nastavne planove i programe treba revidirati da bi bili u skladu sa potrebama 21. vijeka i da treba povećati ulaganje u školsku infrastrukturu.

Prosvjetni radnici su, kako je dodala, ukazali da je potrebno revidirati programe za obuke, kao i unaprijediti saradnju sa roditeljima.

Kovačević je kazala da su oni, takođe, uočili potrebu za unapređenjem inkluzivnog obrazovanja i podršku naročito adolescentima i adolescentkinjama sa posebnim obrazovnim potrebama.

Prema njenim riječima, djeca su tokom konsulatcija dala sjajan uvid i osvjetlili život u učionici i kako njima izgleda škola.

Kovačević je navela da osnovoškolci ne osjećaju da je škola centar razvoja i

da primjećuju razliku u radu različitih nastavnika, a važno im je da nastavnici budu zanimljivi i empatični i otvoreni da čuju glas učenika.

„Djeca su rekla da bi bilo dobro da su škole bolje opremljene, da bi se oni bolje osjećali“, dodala je Kovačević.

Srednjoškolci su, kako je navela, ukazali da obrazovni sistem od korijena treba mijenjati i da su stariji nastavnici u velikom generacijskom jazu sa učenicima.

Kovačević je kazala da oni smatraju da nastavnici treba više da osluškuju i razumiju potrebe djece i uvažavaju probleme.

Kako je rekla, srednjoškolci očekuju više rada u grupi, više interakcije u učionici, kvalitetniju praktičnu nastavu, da u školi stiču znanje koje će biti primjenjivo, kao i da imaju više slobode u iskazivanju svojih ideja i da se ne boje greške.

Na pitanje šta je strategijom prepoznato kao prioritetno, kada je riječ o obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i djeci iz romsko-egipćanske zajednice, Kovačević je kazala da inkluzivnost i pravičnost obrazovanja prožimaju sva četiri strateška cilja.

„I cilj koji se odnosi na kvalitet i inkluzivnost obrazovanja, i cilj koji se odnosi na obuku nastavnika, i onaj koji se odnosi na upravljanje i finansiranje, kao i onaj koji se odnosi na infrastrukturu. Sve te četiri oblasti je neophodno unaprijediti da bi djeca iz osjetljivih grupa mogla da dobiju obrazovanje kakvo zaslužuju“, navela je Kovačević.

Kako je rekla, ono što novu strategiju čini različitom od prethodnih je što prepoznaje i ostale osjetljive grupe, kao što su djeca iz siromašnih porodica i djeca iz drugih govornih područja.

Na pitanje da li je u narednih deset godine moguće riješiti infrastrukturne probleme, Mihailović je odgovorila da smatra da nema većeg prioriteta od toga, jer nedostatak infrastrukture i nepostojanje osnovnih uslova za rad utiče na sve ostale segmente obrazovanja.

Ona je ukazala da nekad postoji i problem sa procedurama, poput tenderskih koje dovode do toga da i kada imamo novac za gradnju čekamo godinama, pa i decenijama na nove objekte.

Kovačević je, odgovarajući na isto pitanje, rekla da je to proces koji najduže traje i da je pitanje da li za deset godina možemo potpuno doseći viziju koja je postavljena, ali da je, u svakom slučaju, to nešto čemu se teži i na čemu se vrlo ozbiljno radi.

Intervju Roditelji pitaju realizuje se u okviru projekta koji Udruženje Roditelji sprovodi u saradnji sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku EU.

