Kovač: Predlog ugovora sa SPC u potpunosti usklađen sa Ustavom i zakonima

Podgorica, (MINA) – Predlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) u potpunosti je u skladu sa Ustavom i zakonima, ocijenio je ministar pravde Marko Kovač, navodeći da se oko toga digla nepotrebna prašina i da je u pitanju tehnička stvar.

On je to kazao na sjednici Vlade, na kojoj je počela rasprava o regulisanju odnosa sa vjerskim zajednicama, odnosno Predlog ugovora sa SPC.

Kovač je kazao da je Direktorat za vjerske zajednice pripremio radni dokument kojim je redigovan nacrt ugovora koji je Vladi dostavljen u aprilu prošle godine, na način što su određene odredbe upodobili sa Ustavom i zakonom.

„Smatramo da je ovakva verzija teksta u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom i u najvećem dijelu u saglasju i sa ostalim tekstovima ugovora koje je država Crna Gora potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom“, naveo je Kovač.

On je dodao da su uradili uporedni pregled odredbi ugovora sa SPC, u normativnom dijelu, sa odredbama ugovorima koji su ranije potpisani.

„Uvidom i analizom možemo konstatovati da je preko 95 odsto identično ili veoma slično sa odredbama koje se nalaze u tim ugovorima“, kazao je Kovač.

Kako je naveo, ni u čemu nije povrijeđen javni interes.

Kovač je pojasnio da se radi o ugovoru koji nema međunarodni pravni karalkter i da svaka njegova odredba mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom.

„Sva prašina koja se digla, smatram da je nepotrebna, ovo je tehnička stvar“, rekao je Kovač.

On je dodao da država ima namjeru da sa svim vjerskim zajednicama uspostavi odnose i da svima prizna najveći mogući stepen vjerskih prava i sloboda, shodno Ustavu Crne Gore i Evropskoj konvenciji.

„Mislim da je ovaj tekst u potpunosti na tom fonu, u proteklom periodu nijesam čuo nijednu konkretnu pravnu kritiku, pravno mišljenje na normativni dio teksta“, rekao je Kovač.

On je naveo da je čuo poliitičke komentare na pravni dio teksta.

„Ono što je negdje bilo sporno, a odnosi se na pitanje ekstrateritorijalnosti, mislim da je u potpunosti van konktesta, takođe dio koji se odnosi na eventualno sprečavanje nadležnih da rade svoj posao, nema nikakvog utemeljeja“, naveo je Kovač.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS