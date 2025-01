Kos: Poslanici imaju odgovornost da ispune težnje crnogorskih građana

Podgorica, (MINA) – Poslanici imaju istorijsku odgovornost da ispune težnje crnogorskih građana za članstvom Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Ona je to rekla na sastanku sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

Kos je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazala da Crna Gora ima istorijsku priliku da postane sljedeća članica EU i da je parlament u samom srcu sprovođenja te ideje u stvarnost.

„Poslanici imaju istorijsku odgovornost da ispune težnje crnogorskih građana. Pristupanje EU je nacionalni projekat“, rekla je Kos.

Kako je navela, Skupštine je dom u kojem se pronalaze zajednička rješenja, usvajaju predložene reforme i zakonodavne inicijative evropske reformske agende.

Mandić je istakao da je parlamentarna većina usvojila ambicioznu agendu da do 2026. godine Crna Gora zatvori sva pregovaračka poglavlja i da 2028. postane punopravna članica EU.

On je dodao da je Skupština dala ključni doprinos odblokiranju, kako pravosuđa, tako i evropskog puta.

Mandić je podsjetio na dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), što je zagarantovalo zatvaranje tri pregovaračka poglavlja krajem prethodne godine.

„On je zaključio da se, kada je u pitanju proces pristupanja EU, sve postojeće razlike moraju ostaviti po strani, i da je spreman da uloži sve napore kako bi se prevazišli svi postojeći nesporazumi, ali da niko neće moći da ucjenjuje parlament“, navodi se u saopštenju.

