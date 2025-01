Kos: Crna Gora može biti primjer i inspiracija za cijeli region

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je uspješna priča u procesu proširenja Evropske unije (EU) i može biti primjer i inspiracija za cijeli region, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, ističući da je za brzo napredovanje u preostalim poglavljima neophodan zajednički rad.

Kos je to navela u obraćanju poslanicima crnogorskog parlamenta, na posebnoj Sjednici Skupštine kojoj nije prisustvovala opozicija.

Sjednici su prisustvovali premijer Milojko Spajić, potpredsjednici Vlade i ministri, predsjednice Ustavnog i Vrhovnog suda, Snežana Armenko i Valentina Pavličić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Kos je istakla da je njena glavna namjera danas da govori o budućnosti, nadi i šansama.

Ona je kazala da iskreno vjeruje da živimo u istorijskom trenutku koji vraća osnovama evropske ideje.

„Svjedočimo svijetu u kojem bi mnogo željeli da vide neupsjeh Evrope i ulažu značajne reusre da to ostvare“, rekla je Kos.

Prema njenim riječima, mir, sloboda i prosperitet na evropskom kontinentu zavise od jedinstva svih Evropljana.

„Zato postoji jedinstvo u Briselu i među državama članicama EU oko izgradnje veče i jače Unije“, naglasila je Kos.

Kako je navela, prozor šanse se otvorio.

„Prvi put u posljednih deset godina imamo stvarnu šansu da vidimo rast EU tokom ovog mandata Evropske komisije. To znači da Crna Gora ima istorijsku priliku da postane sljedeća država članica EU“, istakla je Kos.

Ona je rekla da je zbog toga danas u Crnoj Gori.

„Da priznam vaša postignuća i obećam da ću zajedno sa svojim timom uložiti svo svoje iskustvo i eneregiju kako bih unaprijedila pregovore o pristupanju, da se što je brže moguće pridružite EU“, navela je Kos.

Ona je kazala da je njen san da svi zapadnobalkanski narodi budu integrisani u EU i da bilateralni sukobi nestanu.

„Sanjam da svi budemo ponovo ujedinjeni u evropskoj porodici. Proširenju EU potreban je uspjeh, a Crna Gora je upravo to, uspješna priča“, rekla je Kos.

Ona je ponovila da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

„Počeli ste zatvarati poglavlja, planirate da ih sve zatvorite do 2026. godine. Do sada je šest zatvoreno, što znači da nam ostaje još 25, i to je tešak posao, ali možete pokazati cijelom regonu da uz naporan rad to može da se izvede, naročito sada kada mnogi žele da pokažu da je nemoguće“, kazala je Kos.

Proces proširenja, kako je navela, zasnovan je na zaslugama, a demokratija i vladavina prava su njegova kičma.

„Zahvaljujući vama, moj mandat je započeo zatvaranjem tri poglavlja u decembru. Hvala što ste to omogućili“, navela je Kos, dodajući da je put do članstva u EU izazovan.

Ona je poručila da je potrebna odlučnost, zajednička vizija i timski rada, da bi stigli do vrha.

„Zajednička vizija i timski rad je ono što se nadam da ću vidjeti ovdje, u ovom domu. Nadam se da ću vidjeti opoziciju u tome, oni danas nijesu ovdje. To je demokratija, poštujem to“, kazala je Kos.

Ona je dodala da parlament vidi kao mjesto gdje svi ne misle isto.

Zajednički cilj je, kako je istakla, da Crna Gora postane članica EU.

„Ako želite da brzo napredujete kroz preostala poglavlja biće potrebno da radite zajedno, kako biste brzo usvojili predložene reforme i zakonodavne inicijative evropske reformske agende, nakon konsultacija sa evropskom komisijom“, poručila je Kos.

Ona je kazala da je jedan od njenih glavnih zadataka da objasni evropsko proširenje građanima unutar država članica EU.

„Moraćemo da radimo zajedno kako bismo pokazali građanima EU da je veća Unija, zajedno sa Crnom Gorom, ujedno jača Unija. Dragi prijatelji, iskoristimo ovu istorijsku priliku. Nemojte se zadovoljiti do sada ostvarenim uspjesima, šanse se ukazuju, ali ne traju vječno“, istakla je Kos.

Crna Gora, kako je ponovila, danas nema vremena za gubljenje.

Ona je naglasila da je proces proširenja projekat cijelog društva.

„A posebno vi, predstavnici građana, imate istorijsku priliku i odgovornost da ostvarite dugogodišnju težnju svojih građane – pridruživanje EU porodici. Zasučimo rukave i radimo zajedno kako bidmo ostvarili san o ujedinjenoj Evropi“, rekla je Kos.

Crna Gora, kako je kazala, može biti primjer i inspiracija za cijeli region.

„Ovdje sam da vas podržim na tom putu i računam na vas da zajedno stignemo do tog cilja. EU je uz vas“, poručila je Kos.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da je izuzetno ponosan na 28. saziv Skupštine.

“Zajedno smo postigli istorijske rezultate kada je u pitanju naš proces pristupanja EU”, naveo je Mandić.

On je zahvalio na pomoći koju je Crna Gora dobila od Brisela.

“Pred nama je još dosta posla za koji će nam biti potrebna ista energija sa kojom smo nizali rezultate. Ostavimo sve naše razilke po strani i okupimo se oko zajedničkog cilja – pristupanja Crne Gore EU”, poručio je Mandić.

