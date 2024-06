Koprivica: Vlada nastavlja s intenzivnim reformama

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore nastavlja sa intenzivnim reformama, uz podršku međunarodnih partnera, s ciljem postizanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU), poručio je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa visokim evropskim zvaničnicima tokom posjete Litvaniji, fokusirajući se na ključne teme borbu protiv korupcije, EU integracije i zajedničke projekte.

Tokom susreta sa ministarkom pravde Moldavije Veronikom Mihailov Moraru, Koprivica je izrazio podršku Moldaviji na njihovom putu ka EU.

On je naglasio da je značajna saradnje u pravosuđu i borbi protiv korupcije i istakao da će Crna Gora biti podrška Moldaviji i na tom putu joj pružiti nesebičnu pomoć onako kako su to Crnoj Gori sve članice EU.

Mihailov Moraru je, kako se navodi, govorila o iskustvu sa sprovođenjem vetinga u pravosuđu u Litvaniji.

Navodi se da su se sagovornici složili da je to bio dobar metod za oporavak pravosuđa.

Mihailov Moraru je navela da je analiza mišljenja Venecijanske komisije o vetingu u Moldaviji dobra platforma i polazište za tu suštinsku reformu.

Na sastanku sa specijalnom izaslanicom za antikorupciju u Ministarstvu vanjskih poslova Holandije, Karolinom Veijers, Koprivica je naglasio da je značajna međunarodna saradnja u borbi protiv korupcije.

Veijers je pozdravila usvajanje Strategije za borbu protiv korupcije Crne Gore.

Ona je istakla da je od suštinskog značaja sprovođenje plana iz Strategije u pogledu digitalizacije i elektronskog nadzora Luke Bar.

Prema njenim riječima, to je pravi put za eliminisanje korupcije i krijumčarenja.

Koprivica je istakao posebne antikorupcijske napore Ministarstva finansija na čelu sa resorsnim ministrom Novicom Vukovićem, koji je ujedno i član Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Navodi se da je Ministarstvo finansija osposobilo budžetsku inspekciju koja već ima vidljive i mjerljive rezultate, i kroz njihov doprinos implementiran je projekat digitalizacije Luke Bar i projekat e-akciza (truck and trace) u Strategiju, kao superiorni modeli za eliminisanje korupcije i krijumčarenja.

Sa državnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova Norveške, Bjorgom Sandkjerom, Koprivica je, kako je saopšteno, razmatrao dalju saradnju na polju crnogorskih EU integracija i projekata vladavine prava.

Koprivica je sa zamjenicom ministarke pravde Litvanije, Gabijom Grigaite Daugirde, razgovarao o važnosti borbe protiv visoke korupcije i zajedničkim projektima u oblasti pravosuđa.

To je, kako se navodi, ključno za unapređenje pravnog sistema u oba regiona.

Koprivica je razgovarao i sa zamjenikom ministarke unutrašnjih poslova Litvanije, Arnoldasom Abramavičiusom, o koordinaciji i jačanju bezbjednosti kroz borbu protiv korupcije.

On je istakao da su borba protiv korupcije i jačanje vladavine prava prioriteti Crne Gore.

“Ova posjeta je pokazala našu posvećenost tim ciljevima kroz saradnju sa ključnim međunarodnim partnerima”, dodao je Koprivica.

On je naglasio da Vlada nastavlja s intenzivnim reformama, uz podršku međunarodnih partnera, s ciljem postizanja punopravnog članstva u EU, ali i dostizanju evropskih standarda u najvažnijim oblastima.

