Koprivica: Sudije Ustavnog suda nijesu izabrane jer URA i SNP bježe od izbora

Podgorica, (MINA) – Sudije Ustavnog suda nijesu izabrane zato što se URA i Socijalistička narodna partija (SNP) boje izbora i kroz paralizu tog suda žele da ih odgode, ocijenio je poslanik Demokrata Momo Koprivica.

On je kazao da treba imati u vidu nadležnosti i značaj Ustavnog suda da bi se bolje shvatila propast konkursa za sudije tog suda.

“Pored ostalog, Ustavni sud odlučuje o izbornim sporovima. Trenutno Ustavni sud ima četiri od sedam članova, što je ukupan broj članova propisan Ustavom”, naveo je Koprivica.

On je kazao da od 13. septembra ove godine prestaje funkcija sudiji Miodragu Iličkoviću.

Koprivica je rekao da će nakon toga Ustavni sud imati tri člana, manje od polovine ukupnog broja propisanih članova, i da neće moći da odlučuje o bilo čemu, pa ni o izbornim sporovima, a pregršt izbora upravo slijedi u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, upravo tu leži prizeman politički motiv da se ne izaberu sudije Ustavnog suda.

“URA i SNP su prekrojili izbornu volju građana, bez izbora su prekomponovali parlamentarnu većinu, ali su i izazvali haos u institucijama, blokade i paralize u sistemu, a i ne daju odgovor na ekonomsku krizu, pa se s razlogom boje suda građana na izborima”, kaže se u saopštenju.

Koprivica je ocijenio da URA i SNP zato na svaki način bježe od izbora, “i po cijenu urušavanja i paralize institucija i gaženja vlastite riječi da će deblokirati pravosuđe i institucije”.

“Upravo sudije Ustavnog suda nijesu izabrane zato što se URA i SNP boje izbora i kroz paralizu Ustavnog suda žele odgoditi izbore kako bi nastavili lov u mutnom, kako bi nastavili političko profitiranje”, navodi se u saopštenju.

Koprivica je kazao da je URA na sjednici Ustavnog odbora glasala uzdržano o svih 18 kandidata, među kojima je, kako je dodao, bilo zaista izuzetnih pravnika.

“Neće biti da niko nije stručan i da niko baš ne zavređuje glas jedne partije, ama baš niko”, kaže se u saopštenju.

Koprivica je rekao da je stvar jasna i da je cilj opstrukcija.

Prema njegovim riječima, URA-i, kao i SNP-u, treba blokada Ustavnog suda da bi pobjegli od izbora.

“Ako je deblokada pravosuđa mjera evropskog puta, kako su tvrdili i sami, kako onda da objasne da od 18 kandidata ne žele ni za jednog da glasaju”, kazao je Koprivica.

On je rekao da je zaista šokantno “do koje mjere su spremni da idu u borbi za šačicu vlasti, očuvanje funkcija i fotelja, ali i u borbi da se onemogući elementarno demokratsko pravo građana – da biraju i budu birani”.

“U cilju opravdanja prekrajanja izborne volje građana i formiranja 43. Vlade, njeni budući konstituenti, a prije svega URA, navodili su da će ona poslužiti deblokadi pravosuđa”, kaže se u saopštenju.

Koprivica je rekao da je to bio privlačan cilj u očima zainteresovane međunarodne javnosti, koja, sa razlogom, potencira poglavlja 23 i 24, kao i jačanje nezavisnih institucija.

“Demokrate su pak, od samog početka, detektovali da je glavni i jedini cilj tog poduhvata – što veći kolač vlasti i premijerska fotelja po svaku cijenu”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Koprivica, ako se pogleda šta je obećano, a šta učinjeno, zaključiće se mjera uspjeha, ali i iskrenosti 43. Vlade, na čelu sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Koprivica je podsjetio da su u ekspozeu Abazovića definisani normativni i politički prioriteti Vlade.

“Pod prvim normativnim prioritetom je zapisano – “Dogovor o izboru najviših nosilaca pravosudnih funkcija (vrhovnog državnog tužioca (VDT), članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika i sudija Ustavnog suda””, kaže se u saopštenju.

Koprivica je naveo da u daljoj razradi ekspozea stoji da će u fokusu Vlade biti odblokiranje pravosudnih institucija, kako bi u što kraćem roku Skupština izabrala sudije Ustavnog suda, članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kao i VDT u punom mandatu.

“Ni 100 dana od njenog formiranja, a 43. Vlada pokazuje da su postavljeni prioriteti bili samo farsa, radi obmanjivanja, kako domaće, tako i međunarodne javnosti”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Koprivice, da bi se ojačale i valjano kadrovski popunile institucije, neophodna su odricanja političkih aktera.

“Prije svega, da se odreknu kratkoročnih političkih potreba i kalkulacija radi dugoročnih ciljeva društva u cjelini. Na tom ispitu su pali konstituenti nove vlade, a da ona nije navršila ni 100 dana”, rekao je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS