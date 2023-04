Kontrolno saslušanje o ukidanju zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću

Podgorica, (MINA) – Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi danas da obave kontrolno saslušanje predstavnika tužilaštava i Vlade, povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Na sjednicu su pozvani postupajući tužilac Vukas Radonjić, tadašnji i sadašnji rukovodioci Osnovnog državnog tužilaštva Nikola Boričić i Duško Milanović, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Predsjednik Odbora Momo Koprivica kazao je da žele da rasvijetle sva pitanja o toj temi i da javnost bude upoznata sa svim činjenicama.

Prema njegovim riječima, sumnja se da su pojedini policijski i državni službenici postupali u interesu jednog kriminalnog klana u odnosu na drugi.

“Cilj je da se rasvijetli ovaj slučaj i da vratimo povjerenje u institucije i pravosudne organe“, kazao je Koprivica.

