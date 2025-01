Konsulatacije Crne Gore i Hrvatske o rješavanju otvorenih pitanja počeće 27. januara

Podgorica, (MINA) – Bilateralne konsultacije između ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Hrvatske o rješavanju otvorenih pitanja počeće 27. januara, najavili su šefovi diplomatija dvije države Ervin Ibrahimović i Gordan Grlić Radman.

Ibrahimović je razgovarao danas u Baru sa Grlićem Radmanom, koji boravi u Crnoj Gori povodom obilježavanja Dana hrvatskog naroda.

Ibrahimović je ugostio hrvatskog kolegu i na školskom brodu “Jadran”, koji se trenutno nalazi u barskoj luci radi redovnog, godišnjeg, održavanja.

Grlić Radman je nakon sastanka ponovio stav da je brod “Jadran” vlasništvo Hrvatske.

“Mi smatramo školski brod hrvatskim, budući da je bio upisan u luku Split i da je ovdje bio poslat na remont 1991. godine, ali nikad više nije bio vraćen u matičnu luku”, rekao je Grlić Radman.

On je kazao da su razgovarali i o drugim otvorenim pitanjima.

“Za 14 dana državni sekretari dvije države koordiniraće sva otvorena pitanja među kojima je odšteta logorašima, vraćanje imena bazenu u Kotoru, kao i pitanja granice. Pitanje razgraničenja na moru ćemo rješavati bilateralno s Crnom Gorom, kao i pitanje sukcesije i vojne imovine”, rekao je Grlić Radman.

On je dodao da ga raduje što će Dom kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi, u kojem djeluje Hrvatsko nacionalno vijeće i sva udruđenja hrvatskog naroda u Crnoj Gori, biti ustupljeno Hrvatskoj.

Govoreći o odnosima dvije zemlje, Grlić Radman je poručio da Hrvatska snažno podržava evropski put Crne Gore.

“Nama je važna sigurnost, stabilnost, prosperitet Crne Gore kao buduće članice Evropske unije (EU) i Hrvatska će pomoći u što bržem ostvarenju tog evropskog cilja“, rekao je Grlić Radman.

On je istakao da je Hrvatska najiskreniji zagovornik evropskog puta.

“Crna Gora, koja pokazuje veliki interes i zanimanje za rješavanje ovih pitanja, može računati na ispruženu ruku”, poručio je Grlić Radman.

Ibrahimović je kazao da Crna Gora vidi Hrvatsku kao prijateljsku i savezničku državu.

“Vjerujemo da ćemo, uz našeg prijatelja kao što je Hrvatska, u vrlo kratkom periodu postati punopravna članica EU. Mislim da Hrvatska vidi Crnu Goru u Uniji”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da su odnosi između Crne Gore i Hrvatske prijateljski i da je to dobra poruka da mogu da se njeguju dobri odnosi bez obzira na određena pitanja.

“Taj naš odnos je garant naše posvećenosti dijalogu. Kao ozbiljni ljudi daćemo odgovor na sva pitanja tiču obje države, na obostrano zadovoljstvo”, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da će 27. januara početi političke bilateralne konsultacije između dva ministarstva vanjskih poslova na nivou državnih sekretara.

To će, prema riječima Ibrahimovića, biti još jedan snažan zamajac u unapređenju odnose Crne Gore i Hrvatske.

“Crna Gora će raditi i na jačanju i održavanju dobrih bilateralnih odnosa, ali nećemo to da bude na riječima, nego i na djelu”, poručio je Ibrahimović.

On je rekao da Crna Gora i Hrvatska dijele iste demkratske vrijednosti, iste strateške pravce i da ne smiju dozvoliti da bilo ko stane na putu daljeg unaprjeđenja odnosa.

„Moramo intenzivirati komunikaciju i dijalog kako bismo bili partneri u EU, kao što smo u NATO-u“, zaključio je Ibrahimović.

