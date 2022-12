Konsenzus o izboru sva četiri člana Ustavnog suda da bude prioritet

Podgorica, (MINA) – Prioritet svih političkih struktura u Crnoj Gori u narednom periodu treba da bude postizanje konsenzusa o izboru sva četiri člana Ustavnog suda, kao osnovnom preduslovu rješavanja političke krize.

To je ocijenjeno tokom razgovora premijera Dritana Abazovića sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i Eskobar razgovarali su o aktuelnim unutrašnjim, regionalnim bezbjednosnim i globalnim političkim pitanjima, i saglasili se da dvije države imaju odlične odnose, zasnovane na zajedničkom sistemu vrijednosti, partnerskim interesima i savezništvu u okviru NATO.

Navodi se da je Eskobar “izrazio zabrinutost posljedicama izmjena Zakona o predsjedniku koje su usvojene suprotno jasnoj preporuci Venecijanske komisije”.

“Sagovornici su se saglasili da prioritet svih političkih struktura u narednom periodu treba da bude postizanje konsenzusa o izboru sva četiri člana Ustavnog suda, kao osnovnom preduslovu rješavanja političke krize”, kaže se u saopštenju.

Eskobar je, kako se navodi, istakao da je mnogo važno da Crna Gora zadrži lidersku poziciju u EU integracijama i da treba da bude posvećena deblokadi institucija.

“SAD ostaju potpuno spremne da pomognu svom tradicionalnom partneru”, naglasio je Eskobar.

Abazović je istakao da političari, koji i dalje žive u devedesetim godinama, destabilizacijom političkih prilika ne žele da daju šansu progresivnoj i proevropskoj politici i bržem putu Crne Gore ka Evropskoj uniji.

On je istakao da je zadovoljan rezulatima Vlade na polju ekonomije, socijalne politike, borbe protiv kriminala i korupcije, kao i energetike, naročito u kontekstu globalne energetske krize.

“Ostajemo posvećen partner koji odgovorno pristupa geopolitičkim izazovima”, naglasio je Abazović.

On je naveo Crna Gora je, u okviru svojih kapaciteta, značajno doprinijela pomoći Ukrajini, planirajući da, pored humanitarnog aspekta, zvaničnih posjeta Kijevu i potpisivanja zvaničnih dokumenata, 11 odsto sredstava iz vojnog budžeta izdvoji za Ukrajinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS