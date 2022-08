Konjević: Vojska pomaže u gašenju požara u okolini Perasta

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) uključila se u gašenje požara u okolini Perasta, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je VCG u službi građana i države i da ispunjava zadatke u okviru “treće misije”.

„Ove godine VCG je izvanredno pomogla Ministarstvu unutrašnjih poslova čiji vazduhoplovi većinom nijesu u funkciji. Sada počinje i gašenje požara u okolini Perasta“, kazao je Konjević.

On je istakao da treba imati više razumjevanja za potrebe VCG za vojnim poligonom.

„Jer da vazduhoplovci nijesu imali uslove i opremu za obuku ne bi danas ni mogli da učestvuju i pomažu građanima“, dodao je Konjević.

On je poručio da bez obuke i adekvatne opreme nema sposobne VCG.

