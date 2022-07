Konjević: Primjedbe na predlog temeljnog ugovora da provjere ljudi koji poznaju materiju

Podgorica, (MINA) – Sve kritike na račun Predloga ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) treba da provjere ljudi koji poznaju tu materiju, kazao je potpredsjednik Vlade Raško Konjević i poručio da je o važnim pitanjima neophodno imati inkluzivniji dijalog.

On je, na sjednici Vlade, rekao da ga raduje način na koji je započet dijalog o toj temi.

“Ukoliko sada toj stvari pristupimo na način koji će obezbijediti da još jednom pogledamo ovu sadržinu, siguran sam da Vladu možemo da ne guramo ka nekoj vrsti ozbiljne političke nestabilnosti”, naveo je Konjević.

On je kazao da misli da vlada koja je ovako koncipirana, kao manjinska, treba da bude osjetljivija na svaku vrstu kritike.

“Vidite ovih dana dosta uključivanja nevladinog (NVO) sektora i ukupne javnosti. Sve kritike treba, sa aspekta ustavnosti i zakonitosti, da budu provjerene od onih ljudi koji tu materiju poznaju bolje”, naveo je Konjević.

On je pročitao komentare Akcije za ljudska prava (HRA), iz koje su ranije ocijenili da tekst ugovora sa SPC treba dodatno uskladiti sa pozitivnim pravom.

Konjević je ukazao da Zakon o slobodi vjeroispovijesti ne daje vjerskim zajednicama pravo na vršenje javno-pravnih ovlašćenja.

Kako je dodao, ugovori sa drugim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ne predviđaju javno-pravna ovlašćenja tih zajednica.

“Ne znam zašto bismo imali neku vrstu posredne diskriminacije u tom dijelu. Nije da nema primjedbi”, rekao je Konjević.

Prema njegovim riječima, ovo je rijetka tema koja je animirala najveći dio NVO sektora.

“Mislim da prepoznaju da je potrebno da o ovako važnim pitanjima imamo malo širi i inkluzivniji dijalog. Sve primjedbe HRA sigurno mogu da budu od koristi”, kazao je Konjević.

On je naveo da je ukazano na više članova koji zahtijevaju dijalog.

“Ne mislim samo dijalog na Vladi, već i na dijalog koji bi zahtijevao da formiramo tim ljudi koji su pravnici”, rekao je Konjević.

On je poručio da treba da postoje ugovori sa vjerskim zajednicama, i da nema nikakve dileme da u Vladi mogu postići visok stepen saglasnosti ukoliko “stanu za trenutak”.

“Moja sugestija bi bila ne da se vratimo korak unazad, već da napravimo stanku i dogovorimo se da ljudi iz različitih oblasti pogledaju tekst i daju nam jednu vrstu analize”, kazao je Konjević.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je prvi pasus primjedbe HRA sve objasnio, a to je da Vlada nijednim ugovor ne može da poništiti zakondavstvo Crne Gore.

„Tu je početak i kraj svake priče. Ako je neustavan tretiraće ga Ustavni sud“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, sve je riješeno u članu 1.

„Gdje se kaže da su crkva i država odvojene, i jedna drugoj nemaju prava da se miješaju u interne stvari“, naveo je Abazović.

On je rekao da ne tvrdi da je tekst perfektan, ali da je u skladu sa Ustavom i zakonom.

Abazović je kazao da nudi da se do dana potpisivanja konsultuje sa svima jer, kako je naveo, ne želi da stavi potpis na nešto što nije u skladu sa Ustavom.

“Mislim da razumno možemo to da rješavamo i sa SPC, bez tenzija i bilo čega”, naveo je Abazović.

On je poručio da je, ako se nešto relevantno utvrdi, spreman da obeća da će to da se uvaži.

“Ali, ako je to samo “normirano je ovako, a moglo je i onako”, i da to koristimo za politički obračun, ja za tu varijantu nijesam”, dodao je Abazović.

